Табличка на паркані: "Обережно! У дворі ГОЛОДНА собака": прикольні жарти про чотириногих друзів
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Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятися. У мережі можна знайти багато жартів про тупість і смерть путіна, однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.
"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам — смішні анекдоти та жарти про собак та їх господарів!
Судячи з виразів "втомлений як собака", "голодний як собака", "побитий як собака", бути найкращим другом людини — зовсім непросто.
- Мамо, візьмімо собі собаку?
- Ні, не візьмемо, у тата на собак алергія, йому від них погано.
- Батьку й від алкоголю погано, але ж ти спиртне береш!
- Ми затужили за тупотом маленьких ніжок і тому купили собаку.
- Собаку?!
- Кожному ясно, що собака дешевша і ніг у неї більше.
— Наша собака нічого толком не охороняє. Вона всім дуже рада, любить спілкуватися.
— Якщо грабіжник соціофоб, це може його відлякати.
- Ваш пес покусав мого сина!
- Та ви що?! Барс такий добрий! Він і кішки жодного разу не образив!
- Вибачте, а що у вас рука перебинтована?
- Та не звертайте уваги! Сама винна, суп Барсику пересолила!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.