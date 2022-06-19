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Табличка на паркані: "Обережно! У дворі ГОЛОДНА собака": прикольні жарти про чотириногих друзів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Табличка на паркані: "Обережно! У дворі ГОЛОДНА собака": прикольні жарти про чотириногих друзів

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятися. У мережі можна знайти багато жартів про тупість і смерть путіна, однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам — смішні анекдоти та жарти про собак та їх господарів!

Судячи з виразів "втомлений як собака", "голодний як собака", "побитий як собака", бути найкращим другом людини — зовсім непросто.

анекдоти про собак

- Мамо, візьмімо собі собаку?

- Ні, не візьмемо, у тата на собак алергія, йому від них погано.

- Батьку й від алкоголю погано, але ж ти спиртне береш!

анекдоти про собак

- Ми затужили за тупотом маленьких ніжок і тому купили собаку.

- Собаку?!

- Кожному ясно, що собака дешевша і ніг у неї більше.

анекдоти про собак

— Наша собака нічого толком не охороняє. Вона всім дуже рада, любить спілкуватися.

— Якщо грабіжник соціофоб, це може його відлякати.

анекдоти про собак

- Ваш пес покусав мого сина!

- Та ви що?! Барс такий добрий! Він і кішки жодного разу не образив!

- Вибачте, а що у вас рука перебинтована?

- Та не звертайте уваги! Сама винна, суп Барсику пересолила!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

Теги:
#Собаки #Тварини #Жарти #Гумор #Анекдоти