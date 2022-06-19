Табличка на паркані: "Обережно! У дворі ГОЛОДНА собака": прикольні жарти про чотириногих друзів

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятися. У мережі можна знайти багато жартів про тупість і смерть путіна, однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам — смішні анекдоти та жарти про собак та їх господарів!

Судячи з виразів "втомлений як собака", "голодний як собака", "побитий як собака", бути найкращим другом людини — зовсім непросто.

- Мамо, візьмімо собі собаку? - Ні, не візьмемо, у тата на собак алергія, йому від них погано. - Батьку й від алкоголю погано, але ж ти спиртне береш!

- Ми затужили за тупотом маленьких ніжок і тому купили собаку. - Собаку?! - Кожному ясно, що собака дешевша і ніг у неї більше.

— Наша собака нічого толком не охороняє. Вона всім дуже рада, любить спілкуватися. — Якщо грабіжник соціофоб, це може його відлякати.

- Ваш пес покусав мого сина! - Та ви що?! Барс такий добрий! Він і кішки жодного разу не образив! - Вибачте, а що у вас рука перебинтована? - Та не звертайте уваги! Сама винна, суп Барсику пересолила!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.