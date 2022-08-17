Встаєш о 6-й ранку — буди і кота. А що тільки йому можна? Смішні жарти про вусатих і хвостатих

З самого початку російського вторгнення в мережі стало з’являтися багато дотепних жартів і кумедних анекдотів про смерть російських окупантів або смерть кривавого диктатора путіна. Проте не забувають українці жартувати і з тем, які ніколи не втрачають своєї актуальності, навіть у такий складний для всіх час.

"Телеграф" пропонує вам посміятися з кумедних анекдотів і приколів про котів. Ми сподіваємося, що ці жарти відвернуть вас трохи від новин та подарують вам заряд гарного настрою на весь день.

Сьогодні мені чорна кішка дорогу перебігла, а потім назад. Цікаво, чи вона скасувала своє рішення чи подвоїла ефект?

Коли приходжу в гості: — Де тут кіт? Я хочу погладити до кота.

Кішка любить лазити у шафі по вішалках, одязі. Лаємо її за це. Вчора ввечері, коли вже зняв лінзи, накричав здалеку на хутряний комір у шафі.

Коли мій кіт косячить, я не лаю його… Я просто відношу його донькам, яким 4 та 2 роки.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.