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Встаєш о 6-й ранку — буди і кота. А що тільки йому можна? Смішні жарти про вусатих і хвостатих

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Встаєш о 6-й ранку — буди і кота. А що тільки йому можна? Смішні жарти про вусатих і хвостатих Новина оновлена 17 серпня 2022, 09:53

Посміхніться новому дню з нашими кумедними анекдотами

З самого початку російського вторгнення в мережі стало з’являтися багато дотепних жартів і кумедних анекдотів про смерть російських окупантів або смерть кривавого диктатора путіна. Проте не забувають українці жартувати і з тем, які ніколи не втрачають своєї актуальності, навіть у такий складний для всіх час.

"Телеграф" пропонує вам посміятися з кумедних анекдотів і приколів про котів. Ми сподіваємося, що ці жарти відвернуть вас трохи від новин та подарують вам заряд гарного настрою на весь день.

Сьогодні мені чорна кішка дорогу перебігла, а потім назад. Цікаво, чи вона скасувала своє рішення чи подвоїла ефект?

Анекдоти про котів та кішок - Дратує, коли нявкаєш коту, а він не нявкає у відповідь. Так грубо з його боку.

Коли приходжу в гості:

— Де тут кіт? Я хочу погладити до кота.

Анекдоти про котів та кішок - Мій кіт вранці гасає так, ніби це він спізнюється, а я в нього під ногами плутаюсь.

Кішка любить лазити у шафі по вішалках, одязі. Лаємо її за це. Вчора ввечері, коли вже зняв лінзи, накричав здалеку на хутряний комір у шафі.

Анекдоти про котів та кішок - У котів не 9 життів, просто вони, як тільки потрапляють до раю, знаходять ворота і починають м'яукати.

Коли мій кіт косячить, я не лаю його… Я просто відношу його донькам, яким 4 та 2 роки.

Анекдоти про котів та кішок - Діагноз: "Витратив найкращі роки життя, намагаючись завоювати повагу своєї кішки".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

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