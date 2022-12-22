Може зіграємо весілля на Різдво? — Не варто псувати свято: жарти, які посміхнуть
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Народ України не втрачає оптимізму навіть під час війни. Ми намагаємося знаходити щось смішне, а з настанням різдвяних свят з’являються і нові жарти.
"Телеграф" зібрав найсмішніші анекдоти про Різдво, які точно піднімуть святковий настрій усім нашим читачам.
Знаєте, яку фразу найчастіше доводиться читати у різдвяний період?
"Батарейки до комплекту не входять".
- Помий посуд.
- Не буду, на Різдво працювати не можна.
- Але ж ти не віриш у бога?
- Не вірю, але й ображати почуття вірян також не хочу.
Ворожіння на Різдво:
- Як дівчині дізнатися ім’я свого судженого?
- Потрібно прокинутися о 3 годині в ніч перед Різдвом і подивитися його паспорт.
Ворожила на Різдво... Залила сусідів, спалила пів квартири, влучила чоботом у якогось мужика. Приїхали поліція, пожежна, швидка... Сиджу ось, гадаю: хто з них мій суджений?
- Любий, що ти подаруєш мені на Різдво?
- Наступного року я подарую тобі сережки… А цього року – дві дірки для них!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.