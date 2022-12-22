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Може зіграємо весілля на Різдво? — Не варто псувати свято: жарти, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
http://lt.ogo.ua/ Новина оновлена 22 грудня 2022, 10:28

Сміх – це найкращі ліки від поганого настрою

Народ України не втрачає оптимізму навіть під час війни. Ми намагаємося знаходити щось смішне, а з настанням різдвяних свят з’являються і нові жарти.

"Телеграф" зібрав найсмішніші анекдоти про Різдво, які точно піднімуть святковий настрій усім нашим читачам.

Знаєте, яку фразу найчастіше доводиться читати у різдвяний період?

"Батарейки до комплекту не входять".

анекдот про глінтвейн

- Помий посуд.

- Не буду, на Різдво працювати не можна.

- Але ж ти не віриш у бога?

- Не вірю, але й ображати почуття вірян також не хочу.

анекдот про шубу на різдво

Ворожіння на Різдво:

- Як дівчині дізнатися ім’я свого судженого?

- Потрібно прокинутися о 3 годині в ніч перед Різдвом і подивитися його паспорт.

анекдот про різдво

Ворожила на Різдво... Залила сусідів, спалила пів квартири, влучила чоботом у якогось мужика. Приїхали поліція, пожежна, швидка... Сиджу ось, гадаю: хто з них мій суджений?

жарт про різдво

- Любий, що ти подаруєш мені на Різдво?

- Наступного року я подарую тобі сережки… А цього року – дві дірки для них!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

Теги:
#Жарти #Гумор #Різдво #Анекдоти