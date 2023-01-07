Моя сексуальная фантазия на выходные — выспаться во всех позах: новые улыбчивые анекдоты
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Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот праздничный день, "Телеграф" решил улыбнуть своих читателей не только с помощью актуальных анекдотов про Рождество, но и о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду.
Сегодня "Телеграф" подготовил для вас новую подборку анекдотов о наступивших выходных.
Чумовая суббота! Не могу решить - почитать книгу или разгадывать кроссворд, а когда чайник закипит, даже боюсь представить, что начнется!
Чем собираюсь заняться на выходных? Я давно не был на диване, много дел там накопилось…
Выходные проходят под девизом "ЖРАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬСЯ!". Самое главное теперь — запятую поставить.
Плюсы выходных — можешь делать все, что хочешь.
Минусы выходных — а ничего уже и не хочешь…
Я не люблю выходные. Только настроишься посидеть возле камина с чашечкой кофе в кресле-качалке… И тут БАЦ. Выясняется, что у тебя нет ни камина, ни кофе, ни кресла-качалки.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.