Моя сексуальная фантазия на выходные — выспаться во всех позах: новые улыбчивые анекдоты

Шутки и приколы, которые обязательно поднимут вам настроение на весь день

Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот праздничный день, "Телеграф" решил улыбнуть своих читателей не только с помощью актуальных анекдотов про Рождество, но и о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду.

Сегодня "Телеграф" подготовил для вас новую подборку анекдотов о наступивших выходных.

Чумовая суббота! Не могу решить - почитать книгу или разгадывать кроссворд, а когда чайник закипит, даже боюсь представить, что начнется!

Чем собираюсь заняться на выходных? Я давно не был на диване, много дел там накопилось…

Выходные проходят под девизом "ЖРАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬСЯ!". Самое главное теперь — запятую поставить.

Плюсы выходных — можешь делать все, что хочешь. Минусы выходных — а ничего уже и не хочешь…

Я не люблю выходные. Только настроишься посидеть возле камина с чашечкой кофе в кресле-качалке… И тут БАЦ. Выясняется, что у тебя нет ни камина, ни кофе, ни кресла-качалки.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.