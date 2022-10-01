В жизни я делал много ошибок. Но быть трезвым в выходные — это уже перебор: новые шутки

Наши веселые анекдоты не дадут вам погрузиться в осеннюю депрессию

Даже война не заставила украинцев перестать шутить. Более того, непростая ситуация принесла с собой еще больше различных приколов, только теперь они на военную тематику. Однако и о темах, которые всегда актуальны, шутить также никто не переставал.

В новом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты о наступивших выходных, которые обязательно поднимут настроение в эти дни.

Субботнее утро. Жена — мужу: — Дорогой! Какое прекрасное утро! Но надо вставать и заниматься делами… А давай, я сегодня помою голову, а ты посуду и пол?

Ходят легенды, что по выходным можно ходить с друзьями в кино и театры, играть в монополию и твистер, а не просто бухать. Но это не точно.

И вот ты сидишь такой скучненький и вспоминаешь: вау, сегодня же суббота, круто. И дальше чаек ложечкой размешиваешь, круто же, суббота…

Чумовая суббота! Не могу решить - почитать книгу или разгадывать кроссворд, а когда чайник закипит, даже боюсь представить, что начнется!

— Дорогой, давай устроим друг другу чудесные выходные? — Давай, конечно. — Тогда, до понедельника?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.