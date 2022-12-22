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Может сыграем свадьбу на Рождество? — Не стоит портить праздник: шутки, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
http://lt.ogo.ua/ Новость обновлена 22 декабря 2022, 10:28

Смех – это лучшее лекарство от плохого настроения

Народ Украины не теряет оптимизма даже во время войны. Мы во всем стараемся находить что-то смешное, а с наступлением рождественских праздников появляются и новые шутки.

"Телеграф" собрал самые смешные анекдоты о Рождестве, которые точно приподнимут праздничное настроение всем нашим читателям.

Знаете, какую фразу чаще всего приходится читать в рождественский период?

"Батарейки в комплект не входят".

анекдот про глинтвейн

— Помой посуду.

— Не буду, в Рождество работать нельзя.

— Но ведь ты не веришь в бога?

— Не верю, но и оскорблять чувства верующих тоже не хочу.

анекдот про шубу на рождество

Гадание на Рождество:

- Как девушке узнать имя своего суженного?

- Нужно проснуться в 3 часа в ночь перед Рождеством и посмотреть его паспорт.

анекдот про рождество

Гадала на Рождество... Залила соседей, спалила полквартиры, попала сапогом в какого-то мужика. Приехали полиция, пожарная, скорая… Сижу вот, думаю: кто из них мой суженый?

шутка про рождество

- Дорогой, что ты подаришь мне на Рождество?

- На следующий год я подарю тебе серьги… А в этом году — две дырки для них!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

Теги:
#Шутки #Юмор #Рождество #Анекдоты