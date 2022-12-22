Может сыграем свадьбу на Рождество? — Не стоит портить праздник: шутки, которые улыбнут
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Народ Украины не теряет оптимизма даже во время войны. Мы во всем стараемся находить что-то смешное, а с наступлением рождественских праздников появляются и новые шутки.
"Телеграф" собрал самые смешные анекдоты о Рождестве, которые точно приподнимут праздничное настроение всем нашим читателям.
Знаете, какую фразу чаще всего приходится читать в рождественский период?
"Батарейки в комплект не входят".
— Помой посуду.
— Не буду, в Рождество работать нельзя.
— Но ведь ты не веришь в бога?
— Не верю, но и оскорблять чувства верующих тоже не хочу.
Гадание на Рождество:
- Как девушке узнать имя своего суженного?
- Нужно проснуться в 3 часа в ночь перед Рождеством и посмотреть его паспорт.
Гадала на Рождество... Залила соседей, спалила полквартиры, попала сапогом в какого-то мужика. Приехали полиция, пожарная, скорая… Сижу вот, думаю: кто из них мой суженый?
- Дорогой, что ты подаришь мне на Рождество?
- На следующий год я подарю тебе серьги… А в этом году — две дырки для них!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.