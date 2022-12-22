Может сыграем свадьбу на Рождество? — Не стоит портить праздник: шутки, которые улыбнут

Смех – это лучшее лекарство от плохого настроения

Народ Украины не теряет оптимизма даже во время войны. Мы во всем стараемся находить что-то смешное, а с наступлением рождественских праздников появляются и новые шутки.

"Телеграф" собрал самые смешные анекдоты о Рождестве, которые точно приподнимут праздничное настроение всем нашим читателям.

Знаете, какую фразу чаще всего приходится читать в рождественский период? "Батарейки в комплект не входят".

— Помой посуду. — Не буду, в Рождество работать нельзя. — Но ведь ты не веришь в бога? — Не верю, но и оскорблять чувства верующих тоже не хочу.

Гадание на Рождество: - Как девушке узнать имя своего суженного? - Нужно проснуться в 3 часа в ночь перед Рождеством и посмотреть его паспорт.

Гадала на Рождество... Залила соседей, спалила полквартиры, попала сапогом в какого-то мужика. Приехали полиция, пожарная, скорая… Сижу вот, думаю: кто из них мой суженый?

- Дорогой, что ты подаришь мне на Рождество? - На следующий год я подарю тебе серьги… А в этом году — две дырки для них!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.