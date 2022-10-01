У житті я робив багато помилок. Але бути тверезим у вихідні — це вже перебір: нові жарти

Наші веселі анекдоти не дадуть вам поринути в осінню депресію

Навіть війна не змусила українців перестати жартувати. Більше того, непроста ситуація принесла із собою ще більше різних приколів, тільки тепер вони на військову тематику. Однак і про теми, які завжди актуальні, жартувати також ніхто не переставав.

У новому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про вихідні, які обов’язково піднімуть настрій у ці дні.

Суботній ранок. Дружина — чоловікові: - Дорогий! Який чудовий ранок! Але треба вставати і займатися справами... А давай, я сьогодні помию голову, а ти посуд і підлогу?

Ходять легенди, що у вихідні можна ходити з друзями в кіно та театри, грати в монополію та твістер, а не просто бухати. Але це не точно.

І ось ти сидиш такий нудний і згадуєш: вау, сьогодні ж субота, круто. І далі чайок ложечкою розмішуєш, круто ж, субота…

Чумова субота! Не можу вирішити - почитати книгу чи розгадувати кросворд, а коли чайник закипить, навіть боюся уявити, що почнеться!

- Дорогий, влаштуймо один одному чудові вихідні? - Давай, звичайно. - Тоді до понеділка?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.