У житті я робив багато помилок. Але бути тверезим у вихідні — це вже перебір: нові жарти
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Навіть війна не змусила українців перестати жартувати. Більше того, непроста ситуація принесла із собою ще більше різних приколів, тільки тепер вони на військову тематику. Однак і про теми, які завжди актуальні, жартувати також ніхто не переставав.
У новому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про вихідні, які обов’язково піднімуть настрій у ці дні.
Суботній ранок. Дружина — чоловікові:
- Дорогий! Який чудовий ранок! Але треба вставати і займатися справами... А давай, я сьогодні помию голову, а ти посуд і підлогу?
Ходять легенди, що у вихідні можна ходити з друзями в кіно та театри, грати в монополію та твістер, а не просто бухати. Але це не точно.
І ось ти сидиш такий нудний і згадуєш: вау, сьогодні ж субота, круто. І далі чайок ложечкою розмішуєш, круто ж, субота…
Чумова субота! Не можу вирішити - почитати книгу чи розгадувати кросворд, а коли чайник закипить, навіть боюся уявити, що почнеться!
- Дорогий, влаштуймо один одному чудові вихідні?
- Давай, звичайно.
- Тоді до понеділка?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.