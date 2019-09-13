Известные фаворитки монархов, которые вытворяли, что хотели

1 Агнесса Сорель ее красотой восхищался сам Папа Римский, а Карл VII, возлюбленной которого она была, боготворил и осыпал дорогими подарками. Она отвечала своему королю преданностью и без устали боролась с его противниками, открывала глаза Карлу VII на недостойных его приближенных и предлагала кандидатуры на высшие должности. Кроме того, Агнесса Сорель стала законодательницей мод при дворе и родила от короля троих дочерей. Правда, конец этой дамы был весьма печален: она скончалась вскоре после третьих родов. По версии современных ученых, причиной смерти фаворитки стало отравление ртутью.

2 Франсуаза де Фуа Шатобриан Большой ценитель женской красоты Франциск I буквально заставил графа Шатобриана представить ко двору свою супругу, о красоте которой ходили легенды. Правда, сама Франсуаза не видела ничего плохого в том, чтобы познакомиться с королем и, несмотря на протесты супруга, отправилась на встречу с Франциском I. Знакомство оказалось для нее весьма удачным: вскоре она стала любовницей монарха, муж графини получил должность командира роты, а три ее брата тоже заняли довольно высокие посты. Позже мать короля Луиза Савойская сделала все, чтобы разлучить сына с возлюбленной и способствовала возвышению новой фаворитки – Анны де Писсле.

3 Анна Болейн ее нельзя было назвать первой красавицей, но Анна Болейн была умна, обаятельна и довольно мила. Когда Генрих VIII стал оказывать даме знаки внимания, Анна вела себя сдержанно и строго. Она совершенно не прельщалась перспективой стать очередной фавориткой короля. А другого статуса он ей предложить не мог, поскольку состоял в браке с екатериной Арагонской. Генрих VIII был настолько очарован девушкой, что решился на аннулирование брака. В результате король женился на возлюбленной. Влияние второй жены на короля переоценить невозможно: она принимала послов, активно участвовала в политической жизни. В жестком правлении Генриха VIII также обвиняли Анну. Когда же сам король охладел к супруге, то дождался ее выздоровления после очередного выкидыша и обвинил в том, что она насильно его женила на себе, попросту околдовав. В итоге Анну казнили.

4 Диана де Пуатье Она была старше Генриха II на целых 20 лет, однако так хороша собой, что короля вовсе не смущала эта разница в возрасте. Он впервые увидел ее в семилетнем возрасте, а уже в 13 воспылал к Диане страстью. Она стала его дамой сердца и, как утверждают, настоящей королевой после восхождения Генриха II на престол. Ни одно решение он не принимал, не проконсультировавшись предварительно с Дианой. Эра ее правления закончилась только после смерти Генриха II. Она сама скончалась в 66 лет, не утратив до самой смерти своей красоты и притягательности.

5 Роксолана До сих пор существует множество версий о том, как именно попала в гарем эта девушка, нет и достоверных сведений о ее происхождении. Вся эта история до сих пор овеяна домыслами и легендами. Однако один факт опровергнуть невозможно: из наложницы она превратилась в законную супругу османского султана Сулеймана Великолепного. Она обладала огромнейшим влиянием на правителя, часто демонстрировала свой жесткий нрав и не отказывалась от возможности подчеркнуть свое особое положение. Благодаря ей строились мечети в Стамбуле и развивались благотворительные проекты, в том числе в Анкаре и в Адрианополе.

6 Габриэль д’Эстре Она носила статус официальной фаворитки Генриха IV Великого, пользовалась огромным уважением и любовью с его стороны. Однако она никогда не использовала свой авторитет для злых дел, а потому пользовалась расположением всего двора. После развода короля с Маргаритой Валуа, которая так и не смогла подарить ему наследника, Генрих IV собирался жениться на Габриэль. Но молодая женщина скончалась из-за высокого артериального давления, которое привело к преждевременным родам на четвертом месяце беременности.

7 Екатерина Нелидова Возлюбленная российского императора Павла I, окончившая Смольный институт, обладала веселым нравом и легкостью в общении. Утверждается, что связь эта была платонической и основывалась на схожих религиозных воззрениях, а потому даже императрица Мария Федоровна ничего не имела против взаимоотношений супруга с Нелидовой. Девушка вполне умело пользовалась своим влиянием на императора, употребляя его, как ей самой казалось, на благо. Тем не менее, множество родственников Екатерины занимали должности при дворе, а ей самой неоднократно приходилось заступаться за невинных людей.

8 Луиза де Лавальер Она никогда не отличалась особенной красотой, однако была столь приятна в общении и дружелюбна, что могла очаровать любого человека. Не стал исключением и Людовик XIV, совершенно покоренный обаянием Луизы. Он объявил ее официальной фавориткой. Но сама девушка отчаянно стеснялась этого звания: менее всего она желала, чтобы свет узнал о ее связи с королем. Ради Луизы монарх реставрировал и расширил Версаль, подарил ей несколько имений. Однако позже Людовик охладел к возлюбленной, да еще и унизил ее, поселив с ней рядом свою новую фаворитку и заставляя двух дам общаться. Кроткая Луиза долго такое положение терпеть не могла и попросту ушла в монастырь, где прожила 36 лет.

9 Маркиза де Помпадур Эта барышня обладала особой притягательностью и мечтала познакомиться с Людовиком XV. Замужняя дама не слишком заботилась о своем супруге, зато после встречи с королем и "вступления" в должность официальной фаворитки, стала едва ли не правой рукой Людовика. Он не любил заниматься политикой, и Маркиза де Помпадур с удовольствием стала встречаться с послами, заниматься кадровыми вопросами, выделять деньги на благотворительность и даже смогла запустить производство фарфора. Несмотря ни на что, со временем король охладел к своей возлюбленной, и даже известие о ее смерти в 1764 году Людовика XV не расстроило.