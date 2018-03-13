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Самый влиятельный сериал получит свой фильм-приквел

"Клан Сопрано"
11:56 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Сериал завершился еще в 2007 году, но эта идея снять приквела не покидала Дэвида Чейза.

Недавно стало известно, что сериал "Клан Сопрано" стал самым влиятельным сериалом 21 века. Теперь же появилась информация о том, что Дэвид Чейз хочет выпустить фильм-приквел "Клана" под названием "Много святых Ньюарка" ("The Many Saints Of Newark").

Сериал завершился еще в 2007 году, но эта идея не покидала Чейза. Однако, только теперь студия New Line взялась за производство фильма-предыстории.

Ранее сценарист и продюсер легендарного шоу неоднократно заявлял, что не намерен возвращать персонажей и мир Сопрано, кроме как в форме приквела. И теперь он таки написал сценарий совместно с Лоуренсом Коннером.

Отмечается, что действие приквела развернется в 1960-х и сосредоточится на противостоянии мафиозных кланов афроамериканцев и итальянцев.

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Новости культуры, Влиятельный сериал, Клан Сопрано, Приквел, Сериал, Фильм-приквел.
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