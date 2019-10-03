В Сети появились новые фото со съемок "Аватара 2"

Новости культуры:Сообщается, что в дальнейшем стоит ждать еще больше фото со съемок "Аватара".

Работа над продолжением "Аватара" идет полным ходом.

В официальном аккаунте проекта "Аватар" Джеймса Кэмерона появилось новое фото со съемочной площадки очередного фильма франшизы. Понять, что именно запечатлено на снимке, довольно трудно.

Ясно лишь одно: Кэмерон снова готовит для зрителей нечто масштабное и сверхэффектное. Оригинальный фильм вышел в 2009 году, а "Аватар 2" станет первым из его четырех сиквелов.

На фото можно разглядеть самого Кэмерона, руководящего съемками сцены, в которой некое техническое устройство погружается в воду. "Машина для создания волн, ослепительное пламя и Джим Кэмерон, орудующий 3D камерой – обычный день на съемочной площадке сиквелов "Аватара"", – гласит подпись к фото. Сделал его Джон Ландау, один из продюсеров нового "Аватара".

С Кэмероном Ландау работает много лет – он, в частности, поучаствовал в создании таких картин, как "Титаник" и "Алита: Боевой ангел".

Релиз "Аватара 2" назначен на 17 декабря 2021 года. Последующие части должны выйти в 2023, 2025 и 2027 годах. Правда, как предостерег Кэмерон, "Аватар 4" и "Аватар 5" появятся только при условии, что вторая и третья части добьются успеха в прокате.

В актерский состав франшизы вошли Кейн Уинслет, Иди Фалько, Мишель Йео, Вин Дизель, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, а также целый ряд молодых актеров. Кроме того, к своим ролям в "Аватаре" вернутся Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джоэль Мур, Дилип Рао, Стивен Лэнг, Мэтт Джералд и Сигурни Уивер.