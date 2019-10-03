Скачать
Четверг, 03.10.2019
"Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
"Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
Александрия 0:1 Гент: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Александрия 0:1 Гент: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
СМИ: Королеве Елизавете II нужна срочная операция
СМИ: Королеве Елизавете II нужна срочная операция

В Сети появились новые фото со съемок "Аватара 2"

В Сети появились новые фото со съемок "Аватара 2"
20:17 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Сообщается, что в дальнейшем стоит ждать еще больше фото со съемок "Аватара".

Работа над продолжением "Аватара" идет полным ходом.

В официальном аккаунте проекта "Аватар" Джеймса Кэмерона появилось новое фото со съемочной площадки очередного фильма франшизы. Понять, что именно запечатлено на снимке, довольно трудно.

Ясно лишь одно: Кэмерон снова готовит для зрителей нечто масштабное и сверхэффектное. Оригинальный фильм вышел в 2009 году, а "Аватар 2" станет первым из его четырех сиквелов. 

На фото можно разглядеть самого Кэмерона, руководящего съемками сцены, в которой некое техническое устройство погружается в воду. "Машина для создания волн, ослепительное пламя и Джим Кэмерон, орудующий 3D камерой – обычный день на съемочной площадке сиквелов "Аватара"", – гласит подпись к фото. Сделал его Джон Ландау, один из продюсеров нового "Аватара". 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Production moved to Auckland. New production office. New stages. New water tanks. Same great Avatar crew!!! #avatar #bts #avatarsequels #kfs #kumeu #kemeufilmstudios #auckland #nzfilm #jamescameron

Публикация от Jon Landau (@jonplandau)  

С Кэмероном Ландау работает много лет – он, в частности, поучаствовал в создании таких картин, как "Титаник" и "Алита: Боевой ангел".  

Новая киноверисия "Пеппи Длинныйчулок": что известно о будущей экранизации

Релиз "Аватара 2" назначен на 17 декабря 2021 года. Последующие части должны выйти в 2023, 2025 и 2027 годах. Правда, как предостерег Кэмерон, "Аватар 4" и "Аватар 5" появятся только при условии, что вторая и третья части добьются успеха в прокате.

В актерский состав франшизы вошли Кейн Уинслет, Иди Фалько, Мишель Йео, Вин Дизель, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, а также целый ряд молодых актеров. Кроме того, к своим ролям в "Аватаре" вернутся Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джоэль Мур, Дилип Рао, Стивен Лэнг, Мэтт Джералд и Сигурни Уивер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Аватар, Аватар 2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)
02 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
03 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Прически 2019: трендовые окрашивания этой осени
05 Назван самый полезный для здоровья десерт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Усилено наказание за отказ в перевозке льготников в Украине
Усилено наказание за отказ в перевозке льготников в Украине
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
&quot;Теплые кредиты&quot; в прежнем виде продлеваются еще на год
"Теплые кредиты" в прежнем виде продлеваются еще на год
Деми Ловато крестилась в реке Иордан в Израиле (Фото)
Деми Ловато крестилась в реке Иордан в Израиле (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь