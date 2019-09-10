Скачать
Вторник, 10.09.2019
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Всему свое время
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Всему свое время
"Я никогда не удивляюсь": Помпео прокомментировал отставку Болтона
"Я никогда не удивляюсь": Помпео прокомментировал отставку Болтона
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Видео)
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания

Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса

Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса
22:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Айлиш стала самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов.

Американская певица Билли Айлиш, песня которой прервала рекордную серию рэпера Lil Nas X в хит-параде Billboard Hot 100, попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщается на странице Книги Рекордов в Twitter, дебютный альбом 17-летней певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go, вышедший весной 2019 года, занимал первое место в британском чарте на протяжении 114 дней, что делает ее самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов.

"Если вы мечтаете о грандиозном и усердно трудитесь, вы можете стать рекордсменом! Поздравляем Билли Айлиш, она попала в Книгу рекордов Гиннесса 2020", - говорится в сообщении.

Билли Айлиш представила клип на песню из своего дебютного альбома (Видео)

Отметим, что в 2003 году подобный рекорд принадлежал Аврил Лавинь — ей было 18 лет, когда ее альбом Let Go лидировал 165 дней подряд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Книга рекордов Гиннесса, Музыка, Певица, Билли Айлиш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: приметы и суеверия
02 Иск Портнова: у Порошенко заявили об отводе судьи
03 Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)
04 Именины (День Ангела) Анны: значение имени и поздравление
05 Презентация Apple 2019: чего ожидать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский встретился с Коломойским
Зеленский встретился с Коломойским
Объединение &quot;Равные возможности&quot; возобновит работу в Раде
Объединение "Равные возможности" возобновит работу в ВР
Тейлор рассказал о цене Донбасса и Крыма для РФ
Тейлор рассказал о цене Донбасса и Крыма для РФ
Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь