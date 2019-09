Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости культуры:Айлиш стала самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов.

Американская певица Билли Айлиш, песня которой прервала рекордную серию рэпера Lil Nas X в хит-параде Billboard Hot 100, попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщается на странице Книги Рекордов в Twitter, дебютный альбом 17-летней певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go, вышедший весной 2019 года, занимал первое место в британском чарте на протяжении 114 дней, что делает ее самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов.

"Если вы мечтаете о грандиозном и усердно трудитесь, вы можете стать рекордсменом! Поздравляем Билли Айлиш, она попала в Книгу рекордов Гиннесса 2020", - говорится в сообщении.

If you dream big and work hard, you can be a record holder! Congrats to @billieeilish who is in the new #GWR2020 book https://t.co/uqQqs4ZkgK pic.twitter.com/FFYgw4jhgM — GuinnessWorldRecords (@GWR) September 8, 2019

Отметим, что в 2003 году подобный рекорд принадлежал Аврил Лавинь — ей было 18 лет, когда ее альбом Let Go лидировал 165 дней подряд.