Билли Айлиш представила клип на песню из своего дебютного альбома (Видео)

Новости культуры:Билли Айлиш стала падшим ангелом в клипе на песню All The Good Girls Go To Hell.

Певица Билли Айлиш выпустила клип на песню All The Good Girls Go To Hell из своего дебютного альбома.

Режиссером видео выступил Рич Ли, известный по работе с Ланой Дель Рей, в частности, над ее новым клипом Doin’ Time.

В ролике Билли Айлиш появляется в образе падшего ангела.

Напомним, дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? вышел 29 марта. В августе сингл Bad Guy из этого же альбома возглавил Billboard Hot 100. Трек сместил с вершины Lil Nas X с песней Old Town Road, державшейся на первом месте чарта рекордные 19 недель.