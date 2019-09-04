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Среда, 04.09.2019

Солист Queen выпустил клип на новую песню (Видео)

Американский певец Адам Ламберт после выступления на "Оскаре" и анонса документального фильма о его сотрудничестве с легендарной британской группой Queen презентовал клип на новую песню Superpower.Композиция войдет в новый альбом музыканта. Пластинка Velvet: Side A выйдет 27 сентября и станет первым релизом артиста с 2015 года. В ролике Адам Ламберт едет на кабриолете, а также танцует на улицах города.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Адам Ламберт, Песня, Трек.
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