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Билли Айлиш прервала рекорд рэпера Lil Nas X в хит-параде Billboard Hot 100

Билли Айлиш прервала рекорд рэпера Lil Nas X в хит-параде Billboard Hot 100
16:42 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Рекордную серию рэпера Lil Nas X в хит-параде прервала старая песня Билли Айлиш.

Сингл певицы возглавил таблицу после 19 недель доминирования песни Old Town Road. Как сообщает издание, на вершине чарта на этот раз оказался ее мартовский релиз Bad Guy.

Айлиш находилась на втором месте хит-парада в течение 8 недель, тогда как Lil Nas X успел не только повторить успех Мэрайи Кэри, но и побить ее рекорд. Его совместный с Билли Рэем Сайрусом сингл Old Town Road возглавил таблицу в апреле и за это время не уступил своего места ни свежим хитам Тейлор Свифт, ни записям Арианы Гранде.

Напомним, Old Town Road превзошла результат композиции One Sweet Day 1995 года в исполнении Мэрайи Кэри и Boyz II Men, а также хита Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки.

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Обе песни в свое время продержались на вершине Billboard Hot 100 по 16 недель. Хит Lil Nas X, сочетающий в себе рэп и кантри-музыку, стал мемом, а в одном из городков штата Массачусетс фанаты музыканта стали красть дорожные указатели с улицы Old Town Road.

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Все по теме:

Музыка, Сингл, Хит-парад, Билли Айлиш, Old Town Road, Lil Nas X, Bad Guy.
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