Майли Сайрус выпустила эмоциональную песню после расставания с Лиамом Хемсвортом (Видео)

После официального заявления о распаде звездной пары Майли Сайрус поймали на поцелуях с девушкой. Тем не менее, через несколько дней после расставания певица выпустила эмоциональную песню, которую, как фанаты подозревают, она посвятила своему экс-возлюбленному Хемсворту. Слухи о расставании Майли Сайрус и Лиама Хемсфорта взорвали сеть в воскресенье, 11 августа. Сразу есть после этого певицу заметили на отдыхе с разведенной девушкой После объявления о разводе Майли Сайрус подловили на поцелуях с девушкой: фотофакты . Однако, как сообщают СМИ, официально разводиться 26-летняя звезда со своим мужем не желает. Более того, после их раскола она выпустила песню, слова в которой свидетельствуют о тяжелом расставании. Новая песня под названием Slide Away появилась на YouTube-канале певицы. Клип Майли Сайрус пока не представила, поэтому для главного изображения она выбрала фото, на котором бутылка из-под алкоголя тонет в воде, а рядом с ней много пустых контейнеров и таблеток. Когда-то это был рай, когда я была очарована. Я думаю, что буду скучать по этим огням гавани, но пришло время отпустить, – поет в песне Slide Away Майли Сайрус.