Скачать
Пятница, 16.08.2019

Майли Сайрус выпустила эмоциональную песню после расставания с Лиамом Хемсвортом (Видео)

После официального заявления о распаде звездной пары Майли Сайрус поймали на поцелуях с девушкой. Тем не менее, через несколько дней после расставания певица выпустила эмоциональную песню, которую, как фанаты подозревают, она посвятила своему экс-возлюбленному Хемсворту. Слухи о расставании Майли Сайрус и Лиама Хемсфорта взорвали сеть в воскресенье, 11 августа. Сразу есть после этого певицу заметили на отдыхе с разведенной девушкой После объявления о разводе Майли Сайрус подловили на поцелуях с девушкой: фотофакты . Однако, как сообщают СМИ, официально разводиться 26-летняя звезда со своим мужем не желает. Более того, после их раскола она выпустила песню, слова в которой свидетельствуют о тяжелом расставании. Новая песня под названием Slide Away появилась на YouTube-канале певицы. Клип Майли Сайрус пока не представила, поэтому для главного изображения она выбрала фото, на котором бутылка из-под алкоголя тонет в воде, а рядом с ней много пустых контейнеров и таблеток. Когда-то это был рай, когда я была очарована. Я думаю, что буду скучать по этим огням гавани, но пришло время отпустить, – поет в песне Slide Away Майли Сайрус.
24tv.ua
Фото: instagram.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Майли Сайрус, Расставание, Песни, Отношение, Новинки песен.
10:45 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь