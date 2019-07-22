Катрин Денев и украинские звезды на красной дорожке закрытия ОМКР

Новости шоу бизнеса: Очаровали выходом: Катрин Денев, Янина Соколова и другие на закрытии Одесского кинофестиваля.

Масштабное культурное и светское событие, которое традиционно состоялось в Украине, подошло к концу. Торжественная церемония закрытия 10-го Одесского международного кинофестиваля проходит в Одессе вчера, 21 июля. На красной дорожке засветились многие украинские, а также мировые звезды.

Почти 10 дней Одесса принимала гостей и шумела громкими премьерами, папарацци не покидали территорию красных дорожек, а звезды не успевали менять наряды. Однако 10-й Одесский кинофестиваль подошел к концу. Накануне жюри объявило победителей, а вчера, 21 июля, в академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония закрытия.

На красной дорожке засветилась 75-летняя Кэтрин Денев, которая прибыла в Одессу специально на международный кинофестиваль. К слову, она рассказала, что ей понравились украинские помидоры и она хочет взять немного семян в Париж.

Перед фотографами и украинскими звездами Кэтрин Денев появилась в костюме приглушенных цветов и с необычным принтом. Что интересно, звезда мирового кино выбрала наряд с декоративными перьями, а это свидетельствует о том, что она следит за трендами.

Также на красной дорожке засветила Янина Соколова, которая провела церемонию закрытия Одесского кинофестиваля вместе с Олегом Панютой. На телеведущей было черное вечернее платье с кружевными цветами и фатином.

Посетили торжественное закрытие масштабного события Ирма Витовская, Ахтем Сеитаблаев, Иванна Сахно и другие звезды шоу-бизнеса.