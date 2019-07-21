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Одесский кинофестиваль 2019: названы имена победителей

Одесский кинофестиваль 2019: названы имена победителей
17:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Гран-при 10-го Одесского международного кинофестиваля получили сразу две ленты – грузинский фильм "А потом мы танцевали" и украинский "Домой".

Церемония награждения победителей и закрытия юбилейного фестиваля традиционно состоялась в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Победителей конкурса выбирали путем зрительского голосования.

Режиссером грузинского фильма "А потом мы танцевали" является Леван Акина. В ленте рассказывается о жизни молодого танцовщика Национального грузинского ансамбля Мераба. Мужчина влюбляется в своего заядлого соперника и кардинально меняется.

Автором украинской ленты "Домой" является Нариман Алиев. В драматическом фильме речь идет об истории крымского татарина Мустафы, у которого во время боевых действий на Востоке Украины умирает старший сын. Татарин решает похоронить его в Крыму. И здесь начинается путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях".

Полный список победителей 10-го Одесского кинофестиваля:

– Лучший европейский документальный фильм – "Потому что мы мужики" режиссеров Петтера Соммера и Ю Вемуд Свендсена.

– Лучший режиссер Международной конкурсной программы – Алехандро Ландеса за ленту "Монос".

– Лучшая актерская работа – Леван Гелбахиани за ленту "А потом мы танцевали".

– Лучший украинский короткометражный фильм – "Секрет, девочка и мальчик" режиссера Оксаны Казьминой.

– Лучший украинский полнометражный фильм – "Папа – мамин брат" Вадима Илькова.

Первые лауреаты Одесского кинофестиваля: FIPRESCI назвало лучшие фильмы

– Лучшая актерская работа в национальном конкурсе – Ирма Витовская.

– Лучший короткометражный фильм по версии жюри FIPRESCI – "В нашей синагоге" Ивана Орленко.

– Лучший полнометражный фильм по версии FIPRESCI – "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

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Одесский кинофестиваль, Кино, Победитель, Награды, 10-й Одесский международный кинофестиваль.
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