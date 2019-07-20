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Первые лауреаты Одесского кинофестиваля: FIPRESCI назвало лучшие фильмы
Первые лауреаты Одесского кинофестиваля: FIPRESCI назвало лучшие фильмы

Первые лауреаты Одесского кинофестиваля: FIPRESCI назвало лучшие фильмы

Первые лауреаты Одесского кинофестиваля: FIPRESCI назвало лучшие фильмы
18:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: instagram

Новости культуры: Главные награды ОМКФ-2019 станут известны вечером 20 июля, на церемонии закрытия фестиваля.

Жюри Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) назвало лучшие фильмы Национальной конкурсной программы Одесского кинофестиваля-2019.

Лучшим полнометражным фильмом по версии FIPRESCI стала лента "Мои мысли тихие" молодого режиссера Антонио Лукича.

Эта традикомедия рассказывает о звукорежиссере, записывающем голоса редких животных. Фильм стал дебютом Лукича в полном метре. На Одесском кинофестивале состоялась украинская премьера этого фильма. Ранее лента получила спецприз жюри в конкурсе East of the West в Карловых Варах.

Одесский кинофестиваль 2019: Катрин Денев презентовала фильм "Прощание с ночью"

Лучшим короткометражным фильмом FIPRESCI назвала ленту "В нашей синагоге" Ивана Орленко. Фильм на идиш снят в копродукции Украины и Франции. Фильм основан на незавершенном рассказе Франца Кафки In unserer Synagoge ("В нашей синагоге") о маленькой еврейской общине, которая не может совершать молебен в своей единственной синагоге. Авторы фильма предлагают свой трагический взгляд на возможное завершение этой недописанной истории.

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Одесский кинофестиваль, ОМКФ, Награда, FIPRESCI, Одесский кинофестиваль 2019.
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