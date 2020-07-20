"Матушка-природа. Люблю мою Украину": Настя Каменских очаровала естественной красотой (Фото)

На выходных артистка предпочитает обходиться без макияжа и максимально расслабляться. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько атмосферных кадров с уже прошедшего уикенда.
Настя Каменских провела уикенд на природе в очаровательном летнем образе - она была одета в легком коротком платье со шнуровкой на груди и вышивкой.
"Матушка-природа. Люблю мою Украину", - подписала фото Каменских на английском языке.
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Знаменитость позировала босиком на фоне речки, восхищая фолловеров стройными ножками и натуральной красотой, так как на ее лице практически нет косметики.
Напомним, известная супермодель и телеведущая появилась на обложке летнего номера украинской версии международного журнала о моде Harper's Bazaar.