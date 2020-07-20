"Матушка-природа. Люблю мою Украину": Настя Каменских очаровала естественной красотой (Фото)

Настя Каменских порадовала своих фанатов новым снимком, где певица позирует на фоне украинской природы.

На выходных артистка предпочитает обходиться без макияжа и максимально расслабляться. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько атмосферных кадров с уже прошедшего уикенда.

Настя Каменских провела уикенд на природе в очаровательном летнем образе - она была одета в легком коротком платье со шнуровкой на груди и вышивкой.

"Матушка-природа. Люблю мою Украину", - подписала фото Каменских на английском языке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 19 Июл 2020 в 6:50 PDT

Знаменитость позировала босиком на фоне речки, восхищая фолловеров стройными ножками и натуральной красотой, так как на ее лице практически нет косметики.

Напомним, известная супермодель и телеведущая появилась на обложке летнего номера украинской версии международного журнала о моде Harper's Bazaar.