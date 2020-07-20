Беременная Светлана Тарабарова показала, как убирает ее маленький сын

Известная украинская певица Светлана Тарабарова находится на последних месяцах второй беременности. Пока она ждет появления своего малыша, то делится с поклонниками достижениями первенца Ивана.

Недавно артистка опубликовала на личной странице в инстаграме очень позитивное видео. Знаменитость рассказала, что с детства учит своего сына быть сознательным на том, чтобы помогать в домашних делах.

Светлана Тарабарова в своем блоге начала рубрику "Мамин помощник". Певица сделала это по многочисленным просьбам своих поклонников, которым очень нравится наблюдать за ее сыном Иваном.

На опубликованном видеоролике видно, что Иван моет умывальник и вытирает пыль на своем игрушечном фортепиано. Наверное, ему также нравится музыка, так как мальчишка каждый день находится в атмосфере, где звучат песни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tarabarova 19 Июл 2020 в 1:10 PDT

Впоследствии времени сын Светланы Тарабаровой решил умыть себе лицо. Знаменитость учит его не только ухаживать за домом, но и конечно же за собой. Певица призналась, что таким образом приучает Ивана к чистоте.

Напомним, Звездные супруги, американский певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил, во второй раз стали родителями.