Беременная Светлана Тарабарова показала, как убирает ее маленький сын

Недавно артистка опубликовала на личной странице в инстаграме очень позитивное видео. Знаменитость рассказала, что с детства учит своего сына быть сознательным на том, чтобы помогать в домашних делах.
Светлана Тарабарова в своем блоге начала рубрику "Мамин помощник". Певица сделала это по многочисленным просьбам своих поклонников, которым очень нравится наблюдать за ее сыном Иваном.
На опубликованном видеоролике видно, что Иван моет умывальник и вытирает пыль на своем игрушечном фортепиано. Наверное, ему также нравится музыка, так как мальчишка каждый день находится в атмосфере, где звучат песни.
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Впоследствии времени сын Светланы Тарабаровой решил умыть себе лицо. Знаменитость учит его не только ухаживать за домом, но и конечно же за собой. Певица призналась, что таким образом приучает Ивана к чистоте.
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