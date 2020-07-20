"Беременная": рэперша Ники Минаж поделилась радостной новостью (Фото)

Известная американская рэперша и актриса шокировала своих фанатов неожиданной новостью. Звезда выложила свежие снимки, на котором она изображена с огромным животом. Ники написала, что беременна.

В понедельник, 20 июля, Ники Минаж опубликовала новые фотографии. На них популярная исполнительница предстает в красочных купальниках. Звезда не скрывает, что находится на последних месяцах беременности.

"Беременная", - кратко изложила 37-летняя певица на своей официальной странице в Инстаграме.

Стоит отметить, что Ники ожидает своего первого ребенка.

View this post on Instagram A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 7:21am PDT

Фанаты совсем не ожидали узнать от своего кумира новость о пополнении в семье артистки. Они оставляют свои поздравления и желают Ники большой любви: "Счастливы за тебя", "Поздравляем!", "Вау! Это реально! Поздравляем, королева!".

View this post on Instagram A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 7:43am PDT

View this post on Instagram A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT

В октябре 2019 года американская певица вышла замуж за 42-летнего Кеннета Петти, которого в прошлом осудили за попытку изнасилования 16-летней девочки в 1995 году, но Ники Минаж всегда защищала своего бойфренда и не отказывается расставаться с ним.