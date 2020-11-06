Семейный вечер в "Танцях з зірками": зачем в проект вернется Юрий Ткач

В воскресенье, 8 ноября, пройдет одиннадцатый прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020". Темой 11 выпуска станет "Семейный вечер".

Зрителей ожидают трогательные выступления звездных участников со своими близкими людьми - родителями, детьми та другими членами семьи знаменитостей. Поэтому в эфире участники будут демонстрировать сразу два танца. Один - с родными, а вот второй - со своими партнерами, где выполнят танец с классической бальной программы.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Nov 6, 2020 at 7:06am PST

Ранее "Телеграф" писал, что приглашенной судьей в новом выпуске станет победительница прошлого сезона проекта и участница реалити "Холостячка" Ксения Мишина.

Теперь же стало известно, что встречать пар на звездном балконе будет украинский комик и актер Юрий Ткач.

Напомним, что в прошлом 10 выпуске "Танцев со звездами" проект покинула пара - Ольга Фреймут и Илья Падзина.