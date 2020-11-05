Два номера и Ксения Мишина в жюри: что ждет участников в новом выпуске "Танців з зірками"

Новый сезон «Танцев со звездами» близится к финалу. 8 ноября состоится уже 11 прямой эфир, который обещает быть самым трогательным. Звездные участники выйдут на паркет со своими самыми близкими – родителями, детьми или другими членами семьи.

Конкуренция растет и одного танца уже мало, чтобы проявить себя и удивить зрителя, поэтому к новому выпуску пары готовят дне постановки – одна с семьей, а вторая из классической бальной программы.

Две пары, которые получат самые низкие баллы, уже традиционно сойдутся в батле и будут исполнять «танец за жизнь».

По новым правилам, каждый эфир к членам жюри присоединяется судья-джокер. В «Семейном вечере» таким судьей станет победительница прошлого сезона «Танцев со звездами» Ксения Мишина.

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