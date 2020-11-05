Два номера и Ксения Мишина в жюри: что ждет участников в новом выпуске "Танців з зірками"

Новый сезон «Танцев со звездами» близится к финалу. 8 ноября состоится уже 11 прямой эфир, который обещает быть самым трогательным. Звездные участники выйдут на паркет со своими самыми близкими – родителями, детьми или другими членами семьи.
Конкуренция растет и одного танца уже мало, чтобы проявить себя и удивить зрителя, поэтому к новому выпуску пары готовят дне постановки – одна с семьей, а вторая из классической бальной программы.
Две пары, которые получат самые низкие баллы, уже традиционно сойдутся в батле и будут исполнять «танец за жизнь».
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Вже цієї неділі на тебе чекає найзворушливіший ефір сезону Вперше ми запрошуємо тебе на «Родинний вечір», у якому зіркові учасники станцюють разом зі своїми найдорожчими людьми – батьками, дітьми та іншими близькими членами сім'ї. Будеш дивитися #танціззірками вже за чотири дні о 21:00 на 1+1? Та це ще не все. У одинадцятому ефірі учасники демонструватимуть одразу два танці. Окрім виступу з рідними, зірки вийдуть на паркет зі своїми партнерами і виконають танець із класичної бальної програми. Дві пари, які за результатами оцінок суддів та глядачів опиняться у зоні ризику, будуть танцювати «танець за життя». Їхню долю на проекті вирішуватимуть судді.
По новым правилам, каждый эфир к членам жюри присоединяется судья-джокер. В «Семейном вечере» таким судьей станет победительница прошлого сезона «Танцев со звездами» Ксения Мишина.
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У одинадцятому ефірі суддею-джокером стане переможниця минулого сезону #танціззірками Ксенія Мішина (@misha.k.ua). Цієї неділі, у «Родинний вечір» акторка приєднається до Влада Ями, Катерини Кухар та Григорія Чапкіса і оцінюватиме виступи пар. Зізнавайся, ти чекав на повернення Ксенії?
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