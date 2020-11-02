Ольга Фреймут после вылета из "Танців з зірками" обула резиновые сапоги и показала, где живет

Украинская телеведущая Ольга Фреймут попрощалась с шоу «Танцы со звездами» и теперь может всю себя посвятить себе и своей семье.

На своей страничке в Инстаграм ведущая опубликовала несколько сторис со своего дома. Оля наслаждается днями без репетиций и посвящает время детям.

«Собираем с детьми осенний букетик» - гласит одна из сторис ведущей.

После, Фреймут опубликовала красочный снимок, на котором предстала в несвойственном для глаз зрителей обыденном образе – в черном пуховике и резиновых сапогах.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, как проходили репетиции Ольги Фреймут и Дмитрия Дикусара для 10 выпуска «Танцев со звездами».