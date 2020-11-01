"Танці з зірками": в сети показали, как проходит тренировка Фреймут и Дикусара (Видео)

В воскресенье, 1 ноября, состоится 10 прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020", где звездных участников ожидает невероятный "Мистический вечер", яркие перевоплощения, а также обмен партнерами.

Подготовка до эфира идет полным ходом, а в сети начали выкладывать фото и видео с тренировок пар, которые в этом выпуске взойдут на паркет и покажут, кто на что способен.

Так, в Instagram-stories телепроекта появились кадры с репетиций украинской телеведущей Ольги Фреймут и ее партнера Дмитрия Дикусара, который временно заменяет хореографа Дмитрия Жука. Напомним, что мужчина заразился коронавирусом.

Стоить отметить, что организаторы шоу подготовили для участников новое испытание. Так, кроме выступления со своим новым партнером, участники сойдутся в настоящем танцевальном батле. Парам нужно будет показать все, чему они научились за 10 недель и станцевать еще два стиля, чтобы доказать, что они достойны продолжать борьбу за заветный кубок победителя.

Напомним, певица и победительница первого обновленного сезона "Танцев со звездами" Наталья Могилевская в новом выпуске станет приглашенной судьей на проекте. Встречать пар на звездном балконе будут ведущие утреннего шоу "Завтрак с 1+1".

Как ранее писал "Телеграф", недавно 90-летний хореограф Григорий Чапкис рассказал о своих детях и внуках, проживающих в Америке.