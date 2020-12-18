Финальный аккорд: кого выберет "Холостячка" в последнем выпуске шоу

Ну вот и подходит к концу время ожидания финала самого романтического телепроекта Украины "Холостячка" с Ксенией Мишиной!

В пятницу, 18 декабря, пройдет 9 выпуск украинского реалити-шоу, в котором за руку известной актрисы театра и кино будут бороться два успешных мужчины - автор студии "95 квартал" Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко. Ксении Мишиной останется только прислушаться к своему сердцу и женской интуиции, а также не забыть про своего сына Платона, с которым будущему отчиму придется проводить много времени.

Напомним, что последний выпуск проекта "Холостячка" состоится 18 декабря о 19.00 по Киеву на телеканале СТБ. Не пропустите!

Но прежде, чем Ксения определит, с кем продолжит строить отношения, девушка познакомит мужчин со своим отцом, а потом отправится на последние свидания в проекте, где всегда спокойный Алексей покажет свой настоящий характер и развлечет девушку экстримом, а Александр пригласит Мишину полетать на параплане.

А тем временем фанаты шоу "Холостячка" уже определились с выбором своего любимчика.