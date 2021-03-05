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Роза за фуру: еще одна участница сразу получила заветный цветок от героя "Холостяка" Михаила Заливако

Роза за фуру: еще одна участница сразу получила заветный цветок от героя "Холостяка" Михаила Заливако
Обновлено 23:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram

5 марта стартовал новый сезон самого романтического шоу о любви "Холостяк 11". Главный герой нового сезона - Михаил Заливако.

Участницы проекта во время первой вечеринки по-разному пытались произвести впечатление на главного героя, кто пришел на вечеринку в ростовом костюме, кто запивал молоком селедку, кто пел, кто стрелял из лука.

Новый "Холостяк": что известно о Михаиле Заливако (фото)

А вот Таня из Киева решила удивлять холостяка по-другому. Она приехала у "месту встречи" не на лимузине, а на большой фуре, в которой обустроила небольшую комнату. Пообщавшись с девушкой, Михаил решил сразу подарить ей розу и отправить в дом, к остальным участницам.

Итого, уже четыре участницы получили заветную розу от главного героя романтического реалити - Михаила Заливако.

Ранее, "Телеграф" писал, что главный герой 9 сезона Холостяка Никита Добрынин угодил в скандал. Шоумен согласился стать ведущим российской версии реалити, главным героем которого стал Тимати, за что попал под волну критики. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако.
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