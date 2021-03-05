Роза за фуру: еще одна участница сразу получила заветный цветок от героя "Холостяка" Михаила Заливако

5 марта стартовал новый сезон самого романтического шоу о любви "Холостяк 11". Главный герой нового сезона - Михаил Заливако.

Участницы проекта во время первой вечеринки по-разному пытались произвести впечатление на главного героя, кто пришел на вечеринку в ростовом костюме, кто запивал молоком селедку, кто пел, кто стрелял из лука.

А вот Таня из Киева решила удивлять холостяка по-другому. Она приехала у "месту встречи" не на лимузине, а на большой фуре, в которой обустроила небольшую комнату. Пообщавшись с девушкой, Михаил решил сразу подарить ей розу и отправить в дом, к остальным участницам.

Итого, уже четыре участницы получили заветную розу от главного героя романтического реалити - Михаила Заливако.

Ранее, "Телеграф" писал, что главный герой 9 сезона Холостяка Никита Добрынин угодил в скандал. Шоумен согласился стать ведущим российской версии реалити, главным героем которого стал Тимати, за что попал под волну критики.