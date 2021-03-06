Олег Винник против Бритни Спирс: Ксения Мишина сразилась с Александром Эллертом в шоу "Липсинк батл" (видео)

6 марта на телеканале "1+1" стартовало шоу "Липсинк батл", которое является очень популярным в Америке. В проекте звезды украинского шоу-бизнеса будут пародировать других звезд и бороться за главный приз.

Первыми в шоу сразилась одна из самых обсуждаемых пар в Украине - Ксения Мишина и Саша Эллерт. Чтобы им было интересней учувствовать они договорились, что тот, кто проиграет будет возить сына Мишиной Платона по утрам в школу. А как отметил Эллерт - это "10 минут утреннего сна".

Ксения Мишина превратилась в главного серцееда Украины - Олега Винника, а Саша Эллерт на мгновение американской артисткой Бритни Спирс.

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По итогу зрители в зале решили, что в батле победил Саша Эллерт.

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Отметим, что ведущими шоу стала народная актриса Украины Тина Кароль, и продюсер, репер Потап.

Напомним, что Ксения Мишина выбрала Сашу Эллерта в финале шоу "Холостячка. Несмотря на слухи, которые ходят вокруг пары о том, что их чувства ненастоящи, пара вместе противостоит этим комментариях, доказывая искренность своих чувств. В феврале пара вместе с детьми отправилась на отдых в Доминикану.