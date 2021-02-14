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"Люблю тебя неистово": Мишина и Эллерт чувственно поздравили друг друга с днем святого Валентина (фото)

"Люблю тебя неистово": Мишина и Эллерт чувственно поздравили друг друга с днем святого Валентина (фото)
Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Первая украинская Холостячка, актриса Ксения Мишина и ее избранник, комик Александр Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане. Пара активно делится различными забавными снимками и видео с отпуска.

Кстати, там же отдыхает и украинская певица Ирина Федишин, с которой они случайно встретились.

В день всех влюбленных Ксюша и Саша на своих страницах в Инстаграм чувственно поздравили друг друга с праздником, опубликовав результаты романтической фотосессии у берегов океана.

На одном из снимков, сделанных в воде, Мишина избавилась от платья в горошек и позировала топлес. Однако, заботливый Эллерт скрыл прелести любимой, не показав ничего лишнего "миру Инстаграма".

"В моём четырёхкамерном сердце давно всё занято тобой. Люблю тебя неистово, Ксю!" - подписал снимок Александр.

 
 
 
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Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

"Я люблю тебя и хочу чтобы ты ещё крепче меня обнимал, ещё чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами "люблю тебя"" - ответила возлюбленному Ксения.

 
 
 
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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Также, один из более откровенных снимков появился у Ксении в сторис. Оголенную грудь актриса скрыла под смайликом в виде сердечка.

Несколько кадров с этой фотосессии можно посмотреть и на странице в Инстаграм фотографа из Доминиканы. На них пара позирует в пальмовых листьях.

 
 
 
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Публикация от Cancun Punta Cana (@dominic_ana_photographer)

Ранее, "Телеграф" писал, что Ксения Мишина попала под волну критики в Доминикане из-за купальника.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 517

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День влюбленных, Ксения Мишина, Александр Эллерт.
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