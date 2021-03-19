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"Пиар и больше ничего": зрителей возмутило признание в любви Лесе Никитюк в эфире "Липсинк батл" (фото)

"Пиар и больше ничего": зрителей возмутило признание в любви Лесе Никитюк в эфире "Липсинк батл" (фото)
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф Фото: facebook 1+1

В субботу, 20 марта, зрители телеканала "1+1" увидят ожесточенный "Липсинг батл" украинской телеведущей Леси Никитюк и певца Павла Зиброва.

На странице в Facebook "1+1" анонсировали третий выпуск развлекательного шоу.

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Отмечается, что телеведущая воплотит на сцене одно из выступлений британской певицы Адель, "исполнив" ее хит Hello, а Павла Зиброва зрители увидят в роли фронтмена рок-группы Queen Фредди Меркьюри.

После выступления на певицу ждал огромный сюрприз - признание на сцене, кольцо и предложение руки и сердца от неизвестного мужчины.

Пользователи соцсети прокомментировали данную информация и прикрепленные фото к посту. Одни пожелали Никитюк любви с счастья, а другие назвали это очередной постановкой для привлечения внимания.

Третий выпуск проекта "Липсинг батл" покажут 20 марта в 20:15 на телеканале "1+1".

Напомним, что в субботу, 20 марта, также выйдет новый выпуск маскарадного шоу "Маска" на телеканале "Україна".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 337

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Шоу, Леся Никитюк, Липсинк батл.
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