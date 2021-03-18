Шоу "Маска": когда и где смотреть 9 выпуск

В субботу, 20 марта, запланирован выход девятого выпуска развлекательно-вокального шоу "Маска".

"Маска" - это музыкальный проект, который является украинской адаптацией к международному формату Masked Singer.

В этом эфире нам покажут нового участника шоу - Ворону, которая удивит своим голосом и запутает звездных детективов.

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Кроме этого зрителей ожидает еще один сюрприз: так как участников на проекте становится все меньше, все любимые герои выступят в одном эфире. Напомним, что из 16 "масок" в шоу осталось всего 8.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

В восьмом выпуске шоу "Маска" проект покинул украинский телеведущий программы "Экстрасенсы" на канале "СТБ" - Павел Костицын., а также Макс Барских, который был в костюме Волка.