Скачать
Четверг, 18.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины
Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины
Киев с субботы вводит практически локдаун: сколько он продлится и что будет закрыто
Киев с субботы вводит практически локдаун: сколько он продлится и что будет закрыто
В Подмосковье мужчина зарезал свою сестру из-за "разгульного образа жизни" (видео и фото 18+)
В Подмосковье мужчина зарезал свою сестру из-за "разгульного образа жизни" (видео и фото 18+)
Зеленский раздражает Путина: генерал объяснил причину провокаций России против Украины
Зеленский раздражает Путина: генерал объяснил причину провокаций России против Украины

Шоу "Маска": когда и где смотреть 9 выпуск

Шоу "Маска": когда и где смотреть 9 выпуск
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram maskaukrainetv

В субботу, 20 марта, запланирован выход девятого выпуска развлекательно-вокального шоу "Маска".

"Маска" - это музыкальный проект, который является украинской адаптацией к международному формату Masked Singer.

"Никто не любит": на шоу "Маска" пошутили над Фреймут

В этом эфире нам покажут нового участника шоу - Ворону, которая удивит своим голосом и запутает звездных детективов.

Кроме этого зрителей ожидает еще один сюрприз: так как участников на проекте становится все меньше, все любимые герои выступят в одном эфире. Напомним, что из 16 "масок" в шоу осталось всего 8.

В восьмом выпуске шоу "Маска" проект покинул украинский телеведущий программы "Экстрасенсы" на канале "СТБ" - Павел Костицын., а также Макс Барских, который был в костюме Волка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 126

Все по теме:

Шоу, Маска.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Египте при странных обстоятельствах умер 21-летний украинец: все детали и фото
02 У Путина нахамили послу Украины и предъявили Германии претензии по Крыму
03 "Необратимая деградация": посла США вызвали "на ковер" к Лаврову из-за новых санкций
04 Мама 8-летней модели "объяснила" скандал: "Детские поцелуи, Мила может сейчас и Вас поцеловать" (видео)
05 В Италии футболист забил умопомрачительный гол пушечным ударом с 65 метров (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Днепропетровщине поймали агента боевиков &quot;ДНР&quot;, шпионящего за ВСУ (фото)
На Днепропетровщине поймали агента боевиков "ДНР", шпионящего за ВСУ (фото)
Кого коснется трехнедельный карантин в Киеве: инфографика всех запретов и ограничений
Кого коснется трехнедельный карантин в Киеве: инфографика всех запретов и ограничений
Некрасиво получилось: Мендель прервала выступление президента Литвы (видео)
Некрасиво получилось: Мендель прервала выступление президента Литвы (видео)
Бывшая жена Андрея Богдана в &quot;Холостяке-11&quot;: что о ней известно (фото)
Бывшая жена Андрея Богдана в "Холостяке-11": что о ней известно (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь