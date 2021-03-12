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"От депрессии, от нервов, скандалов": Оля Полякова назвала лучшее лекарство от хандры

"От депрессии, от нервов, скандалов": Оля Полякова назвала лучшее лекарство от хандры
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

37-летняя артистка Оля Полякова, у которой в киевской квартире обвалился потолок, рассказала, как бороться с депрессией или неудачами.

В интервью программы Славы Демина "СЛАВА+" певица призналась, что плачет каждый день. По ее словам, слезы - это момент облегчения, расслабления, небольшой манипуляции и жалости к себе.

"Ты обиделась или делаешь пиар": Полякова оценила ситуацию скандала с Кароль

"А кто пожалеет, как не ты сам себя. Ты ж у себя один, и нужно погладить эту маленькую девочку внутри. Но нужно чередовать это. Знаешь, это как кнут и пряник: тут ты даешь себя пендаль, а тут себя гладишь", - поделилась Полякова.

Кроме этого певица также рассказала, чтобы избавиться от затянувшейся к себе жалости, нужно заняться делом: "Дело, работа, занятие чем-то, что тебя по настоящему увлекает, только это избавит тебя вообще от всех проблем в жизни - от депрессии, от нервов, от скандалов, от безденежья, от всего. Самореализация и много работать и тогда не будет время на это фигню. Поплакал пять минут в углу, вытер слезы, стала красивой и вперед давай-ка будь счастливой".

 
 
 
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A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic)

В тоже время Оля Полякова уверена, что все наши комплексы даются нам вселенной, а не из-за нелюбви родителей или кинутого кем-то обиженного слова: "Нет людей довольных собой. Все люди глубоко испуганы, закомплексованы. Так, что, всех недолюбили? Всех критиковали? У всех синдром рассеянного внимания? Это все глупости. Все наши комплексы даются нам для того, чтобы мы развивались. Давили их себе посредством того, после чего ты можешь перестать считать себя говном. Только посредством достижения и уважения себя".

Певица уверенна, что себя невозможно уважать ничего не делая, ведь себя обмануть нельзя.

Оля Полякова о комплексах - 00.24:

Ранее Оля Полякова рассказала Славе Демину о том, какие сейчас у нее отношения с Тиной Кароль.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Психология, Комплексы, Оля Полякова.
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