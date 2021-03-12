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"Ты обиделась или делаешь пиар": Полякова оценила ситуацию скандала с Кароль

"Ты обиделась или делаешь пиар": Полякова оценила ситуацию скандала с Кароль
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова, старшая дочь которой попала в больницу аппендицитом, в новом интервью радио- и телеведущему Славе Демину поведала о конфликте с Тиной Кароль.

Артистка стала гостьей программы "СЛАВА+".

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Полякова заявила, что свою позицию по поводу скандала с коллегой высказала сразу. Певица не имела ввиду личную трагедию Кароль, когда назвала ее "плакальщицей на похоронах".

"Я сразу поняла, что это некорректно, поэтому я сразу извинилась и пошла дальше. Но то, что началось потом - это началась пиар-компания и немножечко фарс. Тина сама подогревала. Так ты определись: ты обиделась или делаешь пиар", - отметила певица.

Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль

Стоить напомнить, что в программе "Світське життя с Єкатериною Осадчей" Тина Кароль призналась, что готова пойти на примирение. В то время, по словам Поляковой, они стояли друг от друга на расстоянии вытянутой руки, но Кароль "развернулась и убежала".

"Простить меня или дальше наворачивать эту тему - это уже выбор каждого артиста. Поэтому, если я к кому-то пришла на помощь и поучаствовала в пиаре - ну ради бога", - подытожила исполнительница.

Оля Полякова скандал с Кароль - 00.12 минут:

После оговорки Поляковой, Кароль не осталась в стороне и выпустила клип на новую песню под названием "Скандал". Даже телеведущая Леся Никитюк не посчитала это случайностью.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Скандал, Тина Кароль, Оля Полякова, Слава Демин.
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