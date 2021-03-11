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"Мое развлечение в больничке": старшая дочь Оли Поляковой станцевала с капельницей (видео)

"Мое развлечение в больничке": старшая дочь Оли Поляковой станцевала с капельницей (видео)
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

10 марта старшая дочь "Королевы ночи" Оли Поляковой 16-летняя Мария сообщила, что попала в больницу. Девушка опубликовала несколько сторис на своей страничке в Инстаграм, в которых показала свою палату и рассказала, что была госпитализирована из-за аппендицита.

В больнично палате Маша одна и ей видимо скучно, ведь девушка начала танцевать с капельницей.

Забавным роликом, которое Полякова-младшая сняла для популярной соцсети TikTok, Мария опубликовала и в Инстаграме, сообщив, что именно так она проводит свое время в больнице.

"Мое развлечение в больничке" - подписала видео дочь "Королевы ночи".

 
 
 
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Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

А в сторис девушка рассказала, что ей уже сделали КТ и спустя сутки наконец-то покормили.

В комментариях к ролику, подписчики Марии засыпали ее пожеланиями скорейшего выздоровления.

Напомним, что ранее Оля Полякова сообщила, что ее дети чуть не пострадали из-за обвала потолка в ее квартире, который случился из-за снега. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Оля Полякова, Маша Полякова, Tik Tok.
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