Старшая дочь Оли Поляковой попала в больницу (видео)

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой 16-летняя Мария попала в больницу.

Полякова-младшая сообщила о госпитализации у себя на страничке в Инстаграме, опубликовав несколько сторис с машины скорой помощи и больничной палаты. Маша рассказала, что в больницу она попала из-за аппендицита.

Также девушка показала палату, в которой будет находиться во время лечения. Видимо Маша находится в частной клинике, и в довольно просторной палате будет одна.

Никаких других подробностей о своем самочувствии и лечении Полякова-младшая не сообщила, лишь показала, что ей уже поставили капельницу в запястье и пожаловалась на то, что ей нельзя фаст-фуд.

Звездная мама пока никак не прокомментировала госпитализацию дочери.

Ранее, "Телеграф" писал, что в квартире у Оли Поляковой обвалился потолок из-за снега. В результате халатности работников ЖЭКа едва не пострадали дети артистки.