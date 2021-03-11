"Та ну его в пень": Никитюк показала, как делают тесты на COVID-19 в Турции (видео)

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая позабавила фанов последствиями празднования 8 Марта, 10 числа полетела с семьей в Стамбул, но не для отдыха, а для полного обследования своего организма (Check-Up - ред.), которое делается буквально за пару дней.

В первый же день экс-ведущая "Орла и решки" в клинике Аджибадем сделала тест на коронавирус, а ролик с процедуры опубликовала в сториз Инстаграма.

"Та ну его в пень, как неприятно", - подписала видео Никитюк, на котором кривляется после теста.

Леся показала своим подписчиком состояние помещений клиники, сделав акцент на туалетные комнаты; возможность бесплатного использования инвалидных колясок для пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться; бесплатные стаканчики с чистой водой для пациентов и посетителей.

Плюс, телеведущая заприметила на первом этаже чистого кота, который спокойно спал на одной из кушеток.

Телеведущая объяснила, что Check-Up - это не лечение, а полная диагностика всего организма, после которой врачи дают рекомендации о здоровье.

Кроме этого Никитюк рассказала, что к каждому пациенту в клинике прикреплен человек, который проводит того к нужному доктору. Поэтому в очередях стоять не нужно.

На период обследования клиника не обеспечивает пациентов жильем, но надает список отелей, с которыми она сотрудничает. "Вы можете забронировать той или другой отель с большой скидкой. Но не разгоняйтесь на 5 звезд, ребята - сэкономьте", - посоветовала Леся.

По поводу стоимости Check-Up: "Цена стандартного пакета от 500 долларов. Сюда входят услуги переводчика и трансфер. Проживание и перелет вы оплачиваете сами".

Также телеведущая успела воспользоваться услугами косметолога и сделать УЗИ молочных желез.

Ранее украинская телеведущая Леся Никитюк ответила поклонникам, будет ли участвовать в популярном проекте "Холостячка" на телеканале "СТБ".