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"Самое правильное 9 марта": Леся Никитюк повеселила сеть снимками о последствиях женского праздника

"Самое правильное 9 марта": Леся Никитюк повеселила сеть снимками о последствиях женского праздника
Обновлено 20:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram

8 марта отмечался Международный женский день. Прекрасная половина человечества принимала подарки, цветы и поздравления от сильной половины. Многие звездные дамы публиковали на своих страницах в Инстаграм хвастались своими подарками и поздравляли всех в ответ. 

Исключением не стала и популярная украинская телеведущая Леся Никитюк. В своей шутливой манере леди Ле опубликовала снимок, на котором она позирует в цветах.

"С праздником весны, мои птички. Как думаете цветы мои, то мамы Кэт со дня рождения остались" -  спросила своих подписчиков Леся Ивановна. 

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Напомним, что 6 марта у мамы Леси Никитюк Катерины был день рождения. По этому поводу звездная дочь устроила маме громкий банкет с кучей гостей.

А 9 марта, Леся Ивановна решила показать, как реально проходит утро после праздника у женщин. Телеведущая опубликовала серию снимков, на которых позирует в теплом халате и с бокалом, видимо, вина. Меняются только локации. 

"Женщины. 9 марта" - подписала снимки Никитюк. 

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Подписчицы Леси Ивановны поддержали телеведущую, и засыпали ее комментариями в стиле "это да", "точно", "прям в точку", "да да да, это я".

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк отказалась участвовать в романтическом реалити-шоу "Холостячка". Девушка решила не просто отнекиваться, а даже объяснила причину своего решения. Однако тоже с юмором. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Телеведущая, 8 марта, Леся Никитюк.
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