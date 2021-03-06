"Чтоб никакой артрит": Леся Никитюк показала, какой праздник организовала своей маме на день рождения (видео)

6 марта мама украинской телеведущей Леси Никитюк Екатерина отмечает свой день рождение. По этому поводу звездная дочь организовала маме большой праздник с кучей гостей.

Подробностями подготовки к банкету, а также и детали самого празднования Леся Ивановна показала на своей странице в Инстаграме в разделе сторис.

Для своей мамы леди Ле организовала большой банкетный зал, который оформила в светлых тонах, живая музыка, и много колонок, как сказала Никитюк "чтобы уже никакой артрит, и никакие суставы" не помешали гостям веселиться.

Также Леся Ивановна поделилась множеством снимков своей мамы, и посвятила ей пост.

"Мама Кэ️т, бесконечно благодарна Богу, что ты моя мама. С Днем рожденья!!" - подписала совместное фото Никитюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк призналась, что когда-то мечтала стать мастером маникюра. На своей странице в соцсетях она показала результаты своей работы - маникюр, который сделала себе сама.