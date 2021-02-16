Леся Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк любительница повеселить своих поклонников забавными снимками и видео.

На своей странице в Инстаграм леди Ле опубликовала сторис, в котором она рассказала, что раньше мечтала стать мастером маникюра. Последние три года она делала маникюр только в салонах, а это решила "вспомнить молодость" и сделать себе "ноготки" самостоятельно.

Позже она опубликовала пост, а котором порассуждала о том, что в жизни всегда нужно иметь план "Б".

"В жизни всегда нужно иметь план Б. Если ТВ в Украине осталось максимум 5 лет, то мастер по маникюру Леся Ивановна ждет вас. Сразу говорю маникюр будет очень дорогой)))" - написала Никитюк под снимком свое руки на фоне неба.

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В комментариях внимательные подписчики заметили, что на правой руке их любимицы красуется колечко. Обручальное оно, или просто одетое для красоты - неизвестно.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк отметила, что после скандала с Олей Поляковой, Тина Кароль представила клип на песню "Скандал".