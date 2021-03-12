Полякова рассказала о своем муже: "Научил меня радоваться"

Популярная певица Оля Полякова, прокомментировавшая конфликт с Тиной Кароль, рассказала ведущему Славе Демину, кто в ее семье ведущий, а кто ведомый.
В программе "СЛАВА+" исполнительница открыто признала, что ее муж, бизнесмен Вадим Поляков, в их семейных отношениях находится во второй категории.
"Он взрослый умный человек. Ему нравится. Он раньше был ведущим, а потом стал ведомым. Как-то мы с ним поменялись местами. Он знал, на что он шел", - рассказала Полякова.
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Также певица призналась, что ее супруг научил ее жить сегодняшним днем и быть расслабленной: "Он научил меня радоваться".
Напомним, что в браке с Вадимом Поляковым у певицы появилось двое детей: девочки Маша (2005) и Алиса (2011).
О муже Оли Поляковой Вадиме - 00.51:
Добавим, что в 2018 году Вадим Поляков был госпитализирован с травмой ноги в местную больницу в Шри-Ланке.