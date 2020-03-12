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І знову шпагат: Анастасія Волочкова опублікувала новий знімок в Instagram

І знову шпагат: Анастасія Волочкова опублікувала новий знімок в Instagram
20:27 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Балерина Анасасія Волочкова опублікувала чергове фото в стилі "ню".

44-річна російська балерина вкотре продемонструвала світові своє оголене тіло.Фото зі свого візиту до парної вона опублікувала в мікроблозі Instagram.

"Дуже хороша парилка. Басейн на вулиці. Неймовірно професійний банщик Віктор. Супер віники", - прокоментувала Волочкова.

 
 
 
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В замечательной русской бане я сегодня побывала. @banya_v_borzykh Очень хорошая парилка. Бассейн на улице. Невероятно профессиональный банщик Виктор. Супер веники. Для меня в бане самое главное-контраст температур! И в эту ледяную бочку, в которой +3 градуса , я тоже погрузилась. И ушла не с пустыми руками! С подаренными вениками и, конечно, букетом роз!Поолистнув, увидите эту красоту #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

 При цьому, на одному з фото Волочкова позує абсолютно голою. Волосся її заховане під ковпаком, а інтимні місця балерина прикрила банним віником.

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Також Волочкова повідомила, що після лазні вона скупалася в крижаній воді, а на пам'ять їй подарували кілька віників. "І пішла не з порожніми руками! З подарованими віниками і, звичайно, букетом троянд!" - написала балерина.

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Фото, Анастасия Волочкова, Шпагат, Белерина.
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