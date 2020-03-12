І знову шпагат: Анастасія Волочкова опублікувала новий знімок в Instagram

Новини шоу бізнесу:Балерина Анасасія Волочкова опублікувала чергове фото в стилі "ню".

44-річна російська балерина вкотре продемонструвала світові своє оголене тіло.Фото зі свого візиту до парної вона опублікувала в мікроблозі Instagram.

"Дуже хороша парилка. Басейн на вулиці. Неймовірно професійний банщик Віктор. Супер віники", - прокоментувала Волочкова.

При цьому, на одному з фото Волочкова позує абсолютно голою. Волосся її заховане під ковпаком, а інтимні місця балерина прикрила банним віником.

Також Волочкова повідомила, що після лазні вона скупалася в крижаній воді, а на пам'ять їй подарували кілька віників. "І пішла не з порожніми руками! З подарованими віниками і, звичайно, букетом троянд!" - написала балерина.