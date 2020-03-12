Меган Маркл відвідала приватний захід в Букінгемському палаці (Відео)

Новини шоу бізнесу:Герцогиня поговорила з науковцями, які вивчають важливі галузі, включаючи усунення пластикового забруднення в наших океанах.

Днями в Букінгемському палаці відбувся приватний захід герцогині Сассекської Меган. Про подію написали на офіційній сторінці герцогині Меган і принца Гаррі в Instagram.

Там з'явилося невелике відео, в якому йдеться про те, що раніше на цьому тижні Меган зустрілася з 23 студентами, які отримали стипендії від Асоціації університетів Співдружності. Герцогиня є патроном Асоціації і продовжить виконувати цю роль.

Герцогиня поговорила з науковцями, які вивчають важливі галузі, включаючи усунення пластикового забруднення в наших океанах, допомоги у створенні більш стійких міст, поліпшенні здоров'я населення і підтримці гідної праці та економічного зростання.

Будучи королівським патроном Асоціації університетів Співдружності з січня 2019 року, герцогиня зустрічалася і спілкувалася зі студентами, науковцями та співробітниками університетів-членів Асоціації по всьому Співтовариству, щоб отримати інформацію про життєво важливу роботу, яку вони виконують для вирішення глобальних проблем.

На цю зустріч герцогиня приїхала в лаконічній сукні, що ідеально сиділа за фігурою від бренду Scanlan Theodore, вартістю 650 доларів доповнивши її туфлями-човниками і невеликим клатчем. На герцогині були сережки від Sophie Lis, а волосся вона зібрала у високий хвіст.

Раніше теж в Букінгемському палаці принц Гаррі і герцогиня Меган в ролі президента і віце-президентки Queen's Commonwealth Trust провели бесіду з молодими лідерами. Тоді на герцогині була бежева сукня від Thornton Bregazzi, її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж. Принц Гаррі був одягнений в темний костюм і білу сорочку