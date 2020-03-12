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Меган Маркл відвідала приватний захід в Букінгемському палаці (Відео)

Меган Маркл відвідала приватний захід в Букінгемському палаці (Відео)
18:47 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини шоу бізнесу:Герцогиня поговорила з науковцями, які вивчають важливі галузі, включаючи усунення пластикового забруднення в наших океанах.

Днями в Букінгемському палаці відбувся приватний захід герцогині Сассекської Меган. Про подію написали на офіційній сторінці герцогині Меган і принца Гаррі в Instagram.

Там з'явилося невелике відео, в якому йдеться про те, що раніше на цьому тижні Меган зустрілася з 23 студентами, які отримали стипендії від Асоціації університетів Співдружності. Герцогиня є патроном Асоціації і продовжить виконувати цю роль.

Герцогиня поговорила з науковцями, які вивчають важливі галузі, включаючи усунення пластикового забруднення в наших океанах, допомоги у створенні більш стійких міст, поліпшенні здоров'я населення і підтримці гідної праці та економічного зростання.

Будучи королівським патроном Асоціації університетів Співдружності з січня 2019 року, герцогиня зустрічалася і спілкувалася зі студентами, науковцями та співробітниками університетів-членів Асоціації по всьому Співтовариству, щоб отримати інформацію про життєво важливу роботу, яку вони виконують для вирішення глобальних проблем.

 
 
 
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Earlier this week The Duchess of Sussex, in her role as Patron of the Association of Commonwealth Universities (ACU), met with the bright minds from across the Commonwealth to hear about their commitment to tackling the global challenges we all face. The Duchess spoke with Scholars studying and researching important areas surrounding; cleaning up plastic pollution in our oceans, helping to build more sustainable cities, improving health outcomes for citizens, and supporting decent work and economic growth. Paving the way as the next generation of leaders, these inspirational scholars, are spread far across the Commonwealth from Malawi to Malaysia, Ghana to Sri Lanka – all of whom will use the skills and knowledge they gain while studying in the UK to make a difference when they return to their home countries. The Duchess, who also attended university with support of a scholarship, is a strong advocate of accessible education for all. As the Royal Patron of The Association of Commonwealth Universities (@The_ACU_Official) since January 2019, The Duchess has met and engaged with students, academics, and staff from ACU member universities across the Commonwealth to learn more about the vital work they do to address global challenges. As President and Vice President of The @Queens_Commonwealth_Trust, The Duke and Duchess thank all those who are working to give access to education for all.

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

 

На цю зустріч герцогиня приїхала в лаконічній сукні, що ідеально сиділа за фігурою від бренду Scanlan Theodore, вартістю 650 доларів доповнивши її туфлями-човниками і невеликим клатчем. На герцогині були сережки від Sophie Lis, а волосся вона зібрала у високий хвіст.

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Раніше теж в Букінгемському палаці принц Гаррі і герцогиня Меган в ролі президента і віце-президентки Queen's Commonwealth Trust провели бесіду з молодими лідерами. Тоді на герцогині була бежева сукня від Thornton Bregazzi, її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж. Принц Гаррі був одягнений в темний костюм і білу сорочку

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Меган Маркл, Принц Гаррі, Відео, Букінгемський палац, Приватний захід.
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