Найкращі фільми з Томом Генксом

12 березня стало відомо, що Том Генкс та його дружина Рита захворіли на коронавірус. Подружжя поскаржилось на погане самопочуття під час мандрівки до Австралії. Том Генкс з дружиною зізнались, що спершу відчували загальну втому та слабкість, а коли симптоми доповнились підвищеною температурою – одразу ж звернулись до медиків. Актор додав, що буде перебувати на карантині стільки, скільки цього вимагають відповідні протоколи.
"Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, яких необхідно дотримуватися. Наша родина буде на карантині стільки, скільки буде потрібно для безпеки людей навколо", – наголосив Том Генкс.
Фільмографія Тома Генкса
"Великий" (Big)
США, 1988 рік
Комедія, драма, сімейний
Рейтинг IMDb: 7,3
Цей фільм допоміг Тому Генксу отримати перший "Золотий глобус". Кінострічка розказує історію звичайного американського хлопчика Джоша Баскіна, який хоче швидко подорослішати. Його бажання збувається: зранку він прокидається у тілі 30-річного чоловіка. Джош розуміє, що залишатись в будинку батьків він не може, тому втікає до Нью-Йорка. Та де ж влаштуватись на роботу дитині у тілі зрілого чоловіка, як не в компанію іграшок. Головний герой здобуває кар'єру і навіть починає роман з колегою, однак мріє повернутись додому.
"Великий": дивіться трейлер до фільму
"Їхня власна ліга" (A League of Their Own)
США, 1992 рік
Комедія, драма, сімейний
Рейтинг IMDb: 7,2
Після початку війни бейсбольні команди втратили успішних гравців, які пішли на фронт. Тому популярності набувала жіноча ліга. Тренером однієї такої команди став Джиммі Дуган – колишній бейсболіст зі світовою славою. Та як йому знайти спільну мову з підопічними та досягти з ними успіху – на це головний герой знаходить відповідь після курйозних подій.
"Їхня власна ліга": дивіться трейлер до фільму
"Філадельфія" (Philadelphia)
США, 1993 рік
Драма
Рейтинг IMDb: 7,7
"Філадельфія" посідає особливе місце у фільмографії Тома Генкса, адже саме за цю кінострічку він отримав перший Оскар.
Фільм розповідає про перспективного адвоката Ендрю Бекетта, якого звільнили після того, як дізнались про його гомосексуальність.
З великими труднощами він знаходить юриста, який буде представляти його справу в суді. Та затятий гомофоб змінює думку про Ендрю, коли дізнається більше деталей про підзахисного.