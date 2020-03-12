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Найкращі фільми з Томом Генксом

Найкращі фільми з Томом Генксом
14:24 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Майже кожна робота голлівудського актора отримує схвалення глядачів та критиків, а фільми за його участю називають шедеврами.

12 березня стало відомо, що Том Генкс та його дружина Рита захворіли на коронавірус. Подружжя поскаржилось на погане самопочуття під час мандрівки до Австралії. Том Генкс з дружиною зізнались, що спершу відчували загальну втому та слабкість, а коли симптоми доповнились підвищеною температурою – одразу ж звернулись до медиків. Актор додав, що буде перебувати на карантині стільки, скільки цього вимагають відповідні протоколи. 

"Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, яких необхідно дотримуватися. Наша родина буде на карантині стільки, скільки буде потрібно для безпеки людей навколо", – наголосив Том Генкс.

Фільмографія Тома Генкса

"Великий" (Big)

США, 1988 рік
Комедія, драма, сімейний
Рейтинг IMDb: 7,3

Цей фільм допоміг Тому Генксу отримати перший "Золотий глобус". Кінострічка розказує історію звичайного американського хлопчика Джоша Баскіна, який хоче швидко подорослішати. Його бажання збувається: зранку він прокидається у тілі 30-річного чоловіка. Джош розуміє, що залишатись в будинку батьків він не може, тому втікає до Нью-Йорка. Та де ж влаштуватись на роботу дитині у тілі зрілого чоловіка, як не в компанію іграшок. Головний герой здобуває кар'єру і навіть починає роман з колегою, однак мріє повернутись додому. 

"Великий": дивіться трейлер до фільму 

"Їхня власна ліга" (A League of Their Own)

США, 1992 рік
Комедія, драма, сімейний
Рейтинг IMDb: 7,2

Після початку війни бейсбольні команди втратили успішних гравців, які пішли на фронт. Тому популярності набувала жіноча ліга. Тренером однієї такої команди став Джиммі Дуган – колишній бейсболіст зі світовою славою. Та як йому знайти спільну мову з підопічними та досягти з ними успіху – на це головний герой знаходить відповідь після курйозних подій. 

"Їхня власна ліга": дивіться трейлер до фільму

"Філадельфія" (Philadelphia)

США, 1993 рік
Драма
Рейтинг IMDb: 7,7

"Філадельфія" посідає особливе місце у фільмографії Тома Генкса, адже саме за цю кінострічку він отримав перший Оскар.

Фільм розповідає про перспективного адвоката Ендрю Бекетта, якого звільнили після того, як дізнались про його гомосексуальність.

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З великими труднощами він знаходить юриста, який буде представляти його справу в суді. Та затятий гомофоб змінює думку про Ендрю, коли дізнається більше деталей про підзахисного. 

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Фильмография, Шедеври, Актор, Хвороба, Коронавірус, Том Генкс, Заразився.
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