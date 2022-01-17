Стан 85-річного актора Леоніда Куравльова погіршився: ураження легень збільшилося вчетверо

Зірка фільму "Афоня" перебуває у реанімації

Відомий російський актор Леонід Куравльов, відомий своїми комедійними ролями у фільмах "Іван Васильович змінює професію", "Афоня", "Бережіть чоловіків!", перебуває у реанімації.

Як повідомляє "КП", у Куравльова почалася велике ураження легенів. Усього за кілька днів ураження збільшилося з 5-10% до 25-35%. Це виявили після повторного КТ.

Зазначається, що актор дихає самостійно, не використовує ШВЛ.

Що відомо про діагноз Леоніда Куравльова

5 січня цього року 85-річного артиста було госпіталізовано до лікарні в Комунарці (селище у складі поселення Сосенське в Москві) з діагнозом вірусна пневмонія, а також були виявлені серйозні поразки головного мозку. Тести на коронавірус показали негативний результат.

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До лікарні Леонід Куравльов жив у будинку-пансіонаті для людей похилого віку, куди його визначили власні діти. Останні роки чоловік перебував у депресії. Дружина Куравльова, Ніна Васильєва, померла у 2012 році. Подружжя прожило у шлюбі 52 роки. У актора є донька Катерина (психотерапевт) та син Василь (кандидат економічних наук), а також троє онуків.

Нагадаємо, що 16 січня від ускладнень після коронавірусу помер російський актор, зірка серіалу "Кухня" Іван Рудаков. Чоловікові було 43 роки.