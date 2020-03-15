Коронавирус добрался к властям: В Испании COVID-19 обнаружили у жены премьера

В Испании коронавирус COVID-19 обнаружили у супруги премьер-министра страны Педро Санчеса Бегонии Гомес.
Об этом сообщает Europa Press.
Отмечается, что анализы на коронавирус накануне взяли у всех близких к премьеру людей. Положительный результат на коронавирус оказался у Бегонии Гомес.
Известно, что симптомов недуга у самого премьера нет. Сейчас и премьер, и его жена находятся в резиденции и выполняют все рекомендованные врачами меры профилактики. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Как сообщалось ранее, в Испании из-за коронавируса на две недели введут режим чрезвычайной ситуации. Отмечалось, что Испания привлечет все свои ресурсы, в том числе военнослужащих, для сдерживания распространения вируса.