Коронавирус добрался к властям: В Испании COVID-19 обнаружили у жены премьера

Новости мира:В Испании медики обнаружили коронавирус у супруги премьера страны.

В Испании коронавирус COVID-19 обнаружили у супруги премьер-министра страны Педро Санчеса Бегонии Гомес.

Об этом сообщает Europa Press.

Отмечается, что анализы на коронавирус накануне взяли у всех близких к премьеру людей. Положительный результат на коронавирус оказался у Бегонии Гомес.

Известно, что симптомов недуга у самого премьера нет. Сейчас и премьер, и его жена находятся в резиденции и выполняют все рекомендованные врачами меры профилактики. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщалось ранее, в Испании из-за коронавируса на две недели введут режим чрезвычайной ситуации. Отмечалось, что Испания привлечет все свои ресурсы, в том числе военнослужащих, для сдерживания распространения вируса.