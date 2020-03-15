Период карантина: Украина прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки

Укрзализныця прекращает международные железнодорожные пассажирские перевозки с 17 марта и до завершения карантина.
Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"Укрзализныця прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства", - говорится в сообщении.
По его словам, внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику.
Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются.