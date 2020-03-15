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Период карантина: Украина прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки

Период карантина: Украина прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки
13:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Украине железнодорожные перевозчики прекращают международные пассажирские перевозки.

Укрзализныця прекращает международные железнодорожные пассажирские перевозки с 17 марта и до завершения карантина.

Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. 

"Укрзализныця прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства", - говорится в сообщении.  

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По его словам, внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику.

Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются.

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Украина, Укрзализныця, Поезда, Заражение, ЖД, Коронавирус.
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