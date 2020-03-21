Тернопольщина установит КПП на границе с Черновицкой областью

На границе Тернопольской и Черновицкой областей установят блокпосты для проверки температуры приезжим, а также для дезинфекции одежды.
Как сообщили в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения COVID-19 под руководством председателя Тернопольской ОГА Владимира Труша.
Труш также дал поручение обеспечить всех лиц, прибывающих в область, сменной одеждой, а использованную - дезинфицировать.
Предполагается, что на блокпостах на границе с Черновицкой областью будут дежурить полицейские и медики, обеспеченные индивидуальной защитой. Они будут проверять температуру бесконтактным термометром у лиц, прибывающих в Тернопольскую область.
Также на заседании принято решение организовать пошив масок для индивидуальной защиты людей от инфекций.
Организациям области, которые продолжают работу в период объявленного карантина, поручено обеспечить работников дезинфицирующими средствами, масками и респираторами.
Напомним:
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