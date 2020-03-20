Скачать
Пятница, 20.03.2020
Ляшко рассказал, в каком случае карантин в Украине могут продлить
Ляшко рассказал, в каком случае карантин в Украине могут продлить
Боевики продолжают обстреливать украинских военных: ранен боец ВСУ
Боевики продолжают обстреливать украинских военных: ранен боец ВСУ
Форвард Реала может ответить перед судом за нарушения правил карантина
Форвард Реала может ответить перед судом за нарушения правил карантина
Елизавета II ушла на карантин: заявление королевы
Елизавета II ушла на карантин: заявление королевы

В Тернополе за нарушение карантина закрыли почти 90 объектов торговли

В Тернополе за нарушение карантина закрыли почти 90 объектов торговли
01:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Полиция Тернополя остановила работу почти 90 объектов торговли из-за нарушения карантина.

Почти 90 объектов торговли прекратили свою работу из-за нарушения карантина в областном центре.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

"Муниципальная инспекция совместно с участковыми инспекторами полиции непрерывно проверяет соблюдение правил карантина и накануне закрыли ряд заведений-нарушителей. В частности, 18 марта была приостановлена работа более 50 точек стихийной торговли, 5 киосков на прирынковой территории и более 30 киосков и магазинов в микрорайонах "Бам" и "Дружба", - говорится в сообщении.

На Буковине зафиксировали еще 5 случаев заболевания коронавирусом

Напоминаем, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках этих мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кроме того, запрещен въезд в Украину иностранцев и закрыто международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта по 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

По данным Минздрава, на территории Украины зафиксирован 21 подтвержденный случай, три человека умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тернополь, Полиция, Горсовет, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Откуда возник коронавирус: Ученые рассматривают две вероятные теории
02 Пройдите тест и узнайте Вашу истинную личность
03 Трюдо: Канада готова преоставить Украине медицинское оборудование и препараты
04 Штраф и исправительные работы: Что грозит руководителям за увольнение во время карантина
05 Что с нами делает кофе: польза кофеина для организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Геращенко: Более 600 столичных маршруток не выехали на рейсы
Геращенко: Более 600 столичных маршруток не выехали на рейсы
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
Президент внес изменения в состав СНБО
Президент внес изменения в состав СНБО
&quot;Берегите себя&quot;: звезда &quot;Игры престолов&quot; подцепила коронавирус
"Берегите себя": звезда "Игры престолов" подцепила коронавирус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь