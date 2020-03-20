В Тернополе за нарушение карантина закрыли почти 90 объектов торговли

Новости Украины:Полиция Тернополя остановила работу почти 90 объектов торговли из-за нарушения карантина.

Почти 90 объектов торговли прекратили свою работу из-за нарушения карантина в областном центре.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

"Муниципальная инспекция совместно с участковыми инспекторами полиции непрерывно проверяет соблюдение правил карантина и накануне закрыли ряд заведений-нарушителей. В частности, 18 марта была приостановлена работа более 50 точек стихийной торговли, 5 киосков на прирынковой территории и более 30 киосков и магазинов в микрорайонах "Бам" и "Дружба", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках этих мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кроме того, запрещен въезд в Украину иностранцев и закрыто международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта по 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

По данным Минздрава, на территории Украины зафиксирован 21 подтвержденный случай, три человека умерли.