В Венгрии число людей, заразившихся коронавирусом, перевалило за сотню

Новости мира:В Венгрии 103 человека заразились коронавирусом, четыре человека умерли от осложнений.

В Венгрии по состоянию на утро субботы коронавирусом COVID-19 инфицированы 103 человека, 117 – находятся в карантине, 7 выздоровевших, 4 скончались от осложнений при заболевании.

Такие данные обнародовал государственный секретарь по международным связям Венгрии Золтан Ковач (Zoltán Kovács).

О ситуации в мире:

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

Как можно чаще проветривайте помещение;

По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: