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COVID-19 в Германии: Медики за сутки зафиксировали более 700 случаев заражения

COVID-19 в Германии: Медики за сутки зафиксировали более 700 случаев заражения
14:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В Германии за сутки значительно выросло количество зараженных на коронавирус.

За сутки в Германии количество больных COVID-19 выросла на 705 случаев и теперь составляет 16 662. Умерло уже 47 человек.

Об этом сообщает CNN.

"Германия сообщила о еще 705 случаев коронавируса в течение последних 24 часов, в общем — 16 662. Об этом сообщает Институт Роберта Коха, центр по борьбе и контролю заболеваний. Также было зарегистрировано 16 новых смертельных случаев, связанных с коронавируса, в результате чего общее количество выросло до 47", — сообщили в СМИ.

В Венгрии число людей, заразившихся коронавирусом, перевалило за сотню

Указано, что правительство планирует пересмотреть меры по сдерживанию коронавируса, но еще дискутируют о введении комендантского часа.

Напомним:

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Все по теме:

Германия, ФРГ, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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