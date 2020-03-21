COVID-19 в Германии: Медики за сутки зафиксировали более 700 случаев заражения

Новости мира:В Германии за сутки значительно выросло количество зараженных на коронавирус.

За сутки в Германии количество больных COVID-19 выросла на 705 случаев и теперь составляет 16 662. Умерло уже 47 человек.

Об этом сообщает CNN.

"Германия сообщила о еще 705 случаев коронавируса в течение последних 24 часов, в общем — 16 662. Об этом сообщает Институт Роберта Коха, центр по борьбе и контролю заболеваний. Также было зарегистрировано 16 новых смертельных случаев, связанных с коронавируса, в результате чего общее количество выросло до 47", — сообщили в СМИ.

Указано, что правительство планирует пересмотреть меры по сдерживанию коронавируса, но еще дискутируют о введении комендантского часа.

Напомним: