COVID-19 в Германии: Медики за сутки зафиксировали более 700 случаев заражения

За сутки в Германии количество больных COVID-19 выросла на 705 случаев и теперь составляет 16 662. Умерло уже 47 человек.
Об этом сообщает CNN.
"Германия сообщила о еще 705 случаев коронавируса в течение последних 24 часов, в общем — 16 662. Об этом сообщает Институт Роберта Коха, центр по борьбе и контролю заболеваний. Также было зарегистрировано 16 новых смертельных случаев, связанных с коронавируса, в результате чего общее количество выросло до 47", — сообщили в СМИ.
Указано, что правительство планирует пересмотреть меры по сдерживанию коронавируса, но еще дискутируют о введении комендантского часа.
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